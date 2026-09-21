Водитель автобуса из Стерлитамака спел в эфире ТНТ

Чтобы пройти в следующий этап шоу, нужно получить два «да» от жюри — Ольги Бузовой, Марины Кравец, Сергея Светлакова и Сергея Орлова. Главный приз — 10 миллионов рублей и контракт с каналом.

Одним из конкурсантов стал поющий водитель автобуса из Стерлитамака Рустам Яхшибаев. Во время шоу он рассказал, что однажды его сняла на видео пассажирка и выложила запись в интернет. После этого Рустам начал записывать себя сам, исполняя песни во время движения.

«У меня нет музыкального образования, но я стараюсь петь красиво. Люди подпевают мне, они всегда с улыбкой выходят с моего маршрута. Пришёл на ТНТ, чтобы ещё больше прославиться. Если выиграю десять миллионов — семья большая, детей четверо — за учёбу, кредиты, ипотеки заплачу», — объяснил Рустам.

На сцене он исполнил песню Александра Серова «Я люблю тебя до слёз», обращаясь к своей супруге, которая находилась среди зрителей. К сожалению, двух «да» исполнитель из Стерлитамака не получил.

Но зрителям выступление очень понравилось, о чём свидетельствуют бурные аплодисменты, а также комментарии в официальной группе телеканала «ВКонтакте» под постом о первом выпуске шоу:

«„Я люблю тебя до слёз“ было реально исполнено до слёз. Рада за жену. У них есть самое важное — это любовь».

«Я первый раз выпуск посмотрел. Все такие талантливые, молодцы, ребята. И про водителя — его можно было взять, он классно спел для своей любимой».

«Верните водителя!»

«Простого, но хорошо поющего водителя не взяли в продолжение шоу».

Посмотреть выступление Рустама можно на официальном сайте канала ТНТ

Источник: телеканал ТНТ.

Фото: телеканал ТНТ | пресс-служба.