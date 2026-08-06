Резидент кампуса открыл магистратуру по технологическому предпринимательству

Программа ориентирована в первую очередь на студентов технических специальностей, которые хотят освоить бизнес‑навыки. Полученные компетенции помогут не просто создать технологическое решение, но и грамотно оформить его и вывести на рынок — это особенно актуально для таких сложных отраслей, как нефтегазовая сфера, ИТ и производство.

Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по науке и высшему образованию Светлана Мустафина подчеркнула востребованность управленцев, способных работать с высокотехнологичными проектами и наукоёмкими отраслями: «Такие специалисты критически важны для республики и всей российской экономики. Развитие науки и технологий требует людей, которые умеют превращать инновации в продукты и услуги, востребованные на рынке».

Учебный план охватывает весь жизненный цикл бизнеса — от генерации идеи и проверки гипотез до патентования результатов научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ (НИОКР), масштабирования и привлечения инвестиций. Такой междисциплинарный подход нужен, чтобы инженер понимал экономические аспекты продукта, а менеджер — технические ограничения производства.

Проректор по учебно‑методической работе УГНТУ Регина Карачурина пояснила, что программа не копирует существующие курсы, а опирается на лучшие практики российских школ технологического предпринимательства: «Мы стремимся готовить гибридных специалистов — одновременно инженеров, стратегов и предпринимателей. Они будут разбираться и в экономике, и в технических нюансах, и в вопросах интеллектуальной собственности — патентовании, лицензировании, оформлении прав на результаты НИОКР. Программа построена так, что подойдёт и инженерам без экономического бэкграунда, и гуманитариям без технической базы: она восполнит недостающие знания для обеих групп».

В программу входят как обязательные курсы, так и дисциплины по выбору — они помогают закрыть индивидуальные пробелы в знаниях. Например, курс «Технологический поиск и интеграция инноваций в корпоративную среду» научит внедрять инновации в крупные компании, преодолевать бюрократические барьеры и обосновывать бюджеты на новые проекты. Дисциплина «Технологии быстрого прототипирования и визуальной разработки цифровых решений» даст нетехническим специалистам навыки создания прототипов — это позволяет дешевле и быстрее проверять рыночные гипотезы.

К преподаванию привлечены практикующие эксперты: технологические предприниматели, трекеры стартапов, патентоведы, юристы по интеллектуальной собственности, специалисты по трансферу технологий, а также представители корпораций. Обучение сфокусировано на реальных проектах, а вместо традиционных лекций проводятся интенсивные рабочие сессии, максимально приближённые к настоящей профессиональной деятельности.

Среди ключевых форматов — венчурная мастерская «Стратегия привлечения инвестиций», где студенты готовят проекты к презентации инвесторам, защищают финансовую модель и структуру раунда финансирования. В инженерной мастерской «Разработка инновационного продукта» проверяется техническая реализуемость идей. В мастерской бизнес‑идей «Проверка гипотез и коммерческая экспертиза» учащиеся применяют методологию Customer Development: проводят глубинные интервью с потенциальными клиентами и корректируют концепцию продукта на основе реального спроса.

Заведующий кафедрой «Проектный менеджмент и экономика предпринимательства» УГНТУ Гульнара Шайхутдинова выделяет важное преимущество программы — доступ к индустриальным партнёрам и акселерационным проектам: «Студенты будут тесно взаимодействовать с компаниями, технопарками и акселераторами: проходить практики, решать прикладные задачи, получать наставничество от опытных предпринимателей и руководителей. Это поможет быстрее выйти на рынок, обзавестись полезными контактами и выбрать путь — будь то трудоустройство, развитие собственного стартапа или участие в корпоративных инновациях».

По оценке разработчиков программы, она будет полезна не только студентам, учёным и инженерам, желающим «упаковать» патент или прототип в работающую бизнес‑модель. Её смогут использовать и представители малого и среднего бизнеса, планирующие рост за счёт инноваций и венчурного финансирования, и продакт‑менеджеры, запускающие внутренние стартапы, и управленцы из традиционных отраслей, которые хотят провести технологическую трансформацию компании или перейти в динамично развивающийся ИТ‑сектор.

Источник и фото: Правительство РБ

Магистерская программа «Технологическое предпринимательство и инновационное развитие бизнеса» разработана в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030» национального проекта «Молодёжь и дети».