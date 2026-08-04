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4 Августа , 06:43

Семьи Башкирии с восемью и более детьми могут получить единовременную выплату

В Республике Башкортостан многодетные семьи, воспитывающие восемь и более детей в возрасте до 23 лет, вправе получить единовременную выплату — её размер составляет 622 800 рублей. Такая поддержка — часть национального проекта «Семья»: он призван сделать меры помощи доступнее и создать условия для благополучия семей с детьми.

Семьи Башкирии с восемью и более детьми могут получить единовременную выплатуСемьи Башкирии с восемью и более детьми могут получить единовременную выплату
Семьи Башкирии с восемью и более детьми могут получить единовременную выплату

За первые шесть месяцев 2026 года выплату получили 15 семей из Башкортостана; общий объём выделенных средств достиг 9 миллионов 342 тысяч рублей.

Выплата назначается однократно при соблюдении ряда условий:

  • семья должна постоянно проживать в Башкортостане не менее трёх лет;
  • необходимо иметь официально подтверждённый статус многодетной семьи;
  • в семье должно воспитываться восемь и более детей, возраст которых не превышает 23 лет.

Для детей, находящихся под опекой или попечительством, действует дополнительное требование: они должны жить в семье не менее трёх лет.

Подать заявление можно в филиале Центра социальной поддержки населения Республики Башкортостан, в любом офисе МФЦ или онлайн через портал государственных услуг. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному номеру Единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

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