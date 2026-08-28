В Стерлитамаке будут построены водопроводные и канализационные сети

Речь идёт о проекте «Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации к кварталу жилой застройки в границах улиц Волочаевская, Николаева, Добролюбова, городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. I этап». Его цель — построить в городе новые сети водоснабжения и водоотведения.

Локацией для реализации проекта выбран застраиваемый микрорайон ЖР «Радужный» в южной части города. Территория развивается комплексно: здесь планируется возвести 850 000 м² жилья, а также объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и провести благоустройство. Сейчас в районе уже ведётся строительство первых многоквартирных домов.

Масштабные работы по модернизации и возведению инженерных сетей станут возможны благодаря нацпроекту. Они обеспечат новый микрорайон требуемыми мощностями.

Сроки реализации проекта — с января 2026 года по декабрь 2027 года.

Источник и фото: Администрация ГО г. Стерлитамак РБ