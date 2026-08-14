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14 Августа , 04:22

В Башкортостане экспорт муки вырос в 1,5 раза

За период с января по август текущего года предприятия Башкортостана поставили на экспорт свыше 21 тысячи тонн пшеничной и ржаной муки. По сравнению с тем же отрезком времени в прошлом году объёмы зарубежных поставок выросли в полтора раза. Так, за первые семь месяцев 2025 года в другие страны было отгружено 14,5 тысячи тонн муки из республики.

В Башкортостане экспорт муки вырос в 1,5 разаВ Башкортостане экспорт муки вырос в 1,5 раза
В Башкортостане экспорт муки вырос в 1,5 раза

Рост экспорта продукции агропромышленного комплекса — одна из задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Основными покупателями муки из Башкортостана стали Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Туркмения и Узбекистан. Согласно данным Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан, вся экспортная продукция прошла лабораторную проверку: опасных карантинных организмов и вредителей не обнаружено. На партию муки оформлено 346 фитосанитарных сертификатов.

В рамках национального проекта поставлена цель: к 2030 году нарастить объёмы поставок сельхозпродукции за рубеж в 1,5–2 раза относительно уровня 2021 года.

Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан

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