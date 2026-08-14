В Башкортостане экспорт муки вырос в 1,5 раза

Рост экспорта продукции агропромышленного комплекса — одна из задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Основными покупателями муки из Башкортостана стали Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Туркмения и Узбекистан. Согласно данным Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан, вся экспортная продукция прошла лабораторную проверку: опасных карантинных организмов и вредителей не обнаружено. На партию муки оформлено 346 фитосанитарных сертификатов.

В рамках национального проекта поставлена цель: к 2030 году нарастить объёмы поставок сельхозпродукции за рубеж в 1,5–2 раза относительно уровня 2021 года.

Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан