Больница Стерлитамака пополнилась новым медоборудованием

Аппарат необходим для детального изучения работы нервной системы: с его помощью врачи могут исследовать функциональное состояние центральной и периферической нервной системы, диагностировать эпилептиформную активность мозга, выявлять нарушения когнитивных функций (в том числе проблемы с памятью и вниманием), а также оценивать состояние нервно‑мышечной системы.

По словам главного врача ГКБ № 1 Стерлитамака Ильшата Яппарова, новый прибор существенно усилит диагностические возможности больницы: «Благодаря этому оборудованию наши неврологи и диагносты смогут оперативно и безболезненно выявлять серьёзные нарушения в работе нервной системы, сразу приступать к лечению и тем самым предупреждать развитие тяжёлых осложнений».

Источник и фото: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан