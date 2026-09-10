+11 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Нацпроекты
10 Сентября , 05:02

Больница Стерлитамака пополнилась новым медоборудованием

В городскую клиническую больницу № 1 в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» поставили новый электроэнцефалограф. Такое современное оборудование — не просто технологическое обновление, а важный инструмент для качественной медицинской помощи.

Больница Стерлитамака пополнилась новым медоборудованиемБольница Стерлитамака пополнилась новым медоборудованием
Больница Стерлитамака пополнилась новым медоборудованием

Аппарат необходим для детального изучения работы нервной системы: с его помощью врачи могут исследовать функциональное состояние центральной и периферической нервной системы, диагностировать эпилептиформную активность мозга, выявлять нарушения когнитивных функций (в том числе проблемы с памятью и вниманием), а также оценивать состояние нервно‑мышечной системы.

По словам главного врача ГКБ № 1 Стерлитамака Ильшата Яппарова, новый прибор существенно усилит диагностические возможности больницы: «Благодаря этому оборудованию наши неврологи и диагносты смогут оперативно и безболезненно выявлять серьёзные нарушения в работе нервной системы, сразу приступать к лечению и тем самым предупреждать развитие тяжёлых осложнений».

Источник и фото: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

Автор:
Читайте нас

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru