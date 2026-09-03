+28 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Нацпроекты
3 Сентября , 09:20

В Башкортостане стартует акция «Молодежь в АПК»

В Башкортостане активно решают задачу по привлечению молодёжи в аграрную отрасль. Это происходит в рамках федерального проекта «Кадры в АПК», который входит в национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Важная часть работы — усиление информирования и выстраивание связей между учебными заведениями и предприятиями агропромышленного комплекса.

В Башкортостане стартует акция «Молодежь в АПК»В Башкортостане стартует акция «Молодежь в АПК»
В Башкортостане стартует акция «Молодежь в АПК»

Для продвижения отрасли среди молодёжи запущена акция «Молодёжь в АПК». Её задачи — наладить устойчивое взаимодействие образовательных учреждений и сельхозпредприятий, рассказать работодателям о мерах господдержки, а также заинтересовать молодых людей перспективами работы в АПК: практикой, возможностями трудоустройства и хорошими условиями.

Итоги работы в 2025 году оказались существенными. Республика заняла второе место в России по объёму привлечённых из федерального бюджета средств — более 950 млн рублей. Поддержку получили 31 предприятие АПК: им возместили свыше 43 млн рублей расходов на подготовку кадров. В результате 354 студента прошли практику на сельхозпредприятиях, а 277 специалистов повысили квалификацию по ученическим договорам.

Кроме того, в 2025 году реконструировали второй учебный корпус Башкирского государственного аграрного университета, открыли два агротехнологических класса (на 160 школьников), улучшили жилищные условия для 16 семей сотрудников вуза, а 42 преподавателя получили стимулирующие выплаты.

В 2026 году меры поддержки продолжают действовать. На реализацию федерального проекта в республике выделено 654 млн рублей. Предприятия АПК смогут получить 25 млн рублей на компенсацию затрат по подготовке и переобучению 180 специалистов. Планируется дальнейший ремонт корпусов аграрного университета, а также предоставление грантов на развитие материально‑технической базы Аксеновскому агропромышленному колледжу имени Н. М. Сибирцева и Зауральскому агропромышленному колледжу имени З. Ш. Акназарова.

Уже 1 сентября в Бураевском и Мелеузовском районах начали работу два новых агротехнологических класса. До конца года планируется открыть ещё шесть таких классов.

Заместитель Премьер‑министра Правительства Башкортостана — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов подчеркнул: цель к 2030 году — укомплектовать предприятия АПК специалистами на уровне 95 %. Эта работа — часть общероссийской системы подготовки квалифицированных кадров для отрасли, включая будущих руководителей и фермеров.

Дополнительно в республике действует собственная программа поддержки кадров: молодым специалистам сельхозорганизаций при соблюдении определённых условий выплачивают «подъёмные» в размере 750 тысяч рублей. В 2026 году такую поддержку получили 81 молодой аграрий.

Источник и фото: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Память
2 Сентября , 06:55
Герои, спасавшие школьников в Беслане, - глазами детей
Политика
2 Сентября , 03:39
Владимир Путин высказался о новой волне мобилизации
Местные новости
3 Сентября , 03:32
Врачи ГКБ № 1 Стерлитамака спасли 67-летнего пациента с тяжёлым инсультом
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru