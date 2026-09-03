В Башкортостане стартует акция «Молодежь в АПК»

Для продвижения отрасли среди молодёжи запущена акция «Молодёжь в АПК». Её задачи — наладить устойчивое взаимодействие образовательных учреждений и сельхозпредприятий, рассказать работодателям о мерах господдержки, а также заинтересовать молодых людей перспективами работы в АПК: практикой, возможностями трудоустройства и хорошими условиями.

Итоги работы в 2025 году оказались существенными. Республика заняла второе место в России по объёму привлечённых из федерального бюджета средств — более 950 млн рублей. Поддержку получили 31 предприятие АПК: им возместили свыше 43 млн рублей расходов на подготовку кадров. В результате 354 студента прошли практику на сельхозпредприятиях, а 277 специалистов повысили квалификацию по ученическим договорам.

Кроме того, в 2025 году реконструировали второй учебный корпус Башкирского государственного аграрного университета, открыли два агротехнологических класса (на 160 школьников), улучшили жилищные условия для 16 семей сотрудников вуза, а 42 преподавателя получили стимулирующие выплаты.

В 2026 году меры поддержки продолжают действовать. На реализацию федерального проекта в республике выделено 654 млн рублей. Предприятия АПК смогут получить 25 млн рублей на компенсацию затрат по подготовке и переобучению 180 специалистов. Планируется дальнейший ремонт корпусов аграрного университета, а также предоставление грантов на развитие материально‑технической базы Аксеновскому агропромышленному колледжу имени Н. М. Сибирцева и Зауральскому агропромышленному колледжу имени З. Ш. Акназарова.

Уже 1 сентября в Бураевском и Мелеузовском районах начали работу два новых агротехнологических класса. До конца года планируется открыть ещё шесть таких классов.

Заместитель Премьер‑министра Правительства Башкортостана — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов подчеркнул: цель к 2030 году — укомплектовать предприятия АПК специалистами на уровне 95 %. Эта работа — часть общероссийской системы подготовки квалифицированных кадров для отрасли, включая будущих руководителей и фермеров.

Дополнительно в республике действует собственная программа поддержки кадров: молодым специалистам сельхозорганизаций при соблюдении определённых условий выплачивают «подъёмные» в размере 750 тысяч рублей. В 2026 году такую поддержку получили 81 молодой аграрий.

Источник и фото: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан