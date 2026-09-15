В Башкирии проекты благоустройства создают новые рабочие места и точки роста

Министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина подчеркнула, что территории, обновлённые в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», превращаются в новые точки экономического роста. По её словам, развитие городской инфраструктуры существенно стимулирует бизнес‑инициативы и помогает создавать дополнительные рабочие места для жителей республики.

В качестве показательных примеров Светлана Верещагина привела два проекта. В Бирске обустройство центральной площади дало импульс к формированию креативного пространства. В Мелеузовском районе преобразился арт‑центр «Воскресенский завод»: он не только стал привлекательной городской локацией, но и помог развитию местного предпринимательства — рядом открылось кафе, а в визит‑центре теперь реализуют изделия ремесленников региона.

По данным по всей стране, с момента запуска нацпроекта «Инфраструктура для жизни» реализация победивших в конкурсе проектов позволила создать более 4 тысяч рабочих мест. Кроме того, на обновлённых территориях начали работу 905 коммерческих объектов.

Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин отметил, что комфортная среда для жизни складывается из множества составляющих, и современные городские пространства — одна из ключевых. Они напрямую влияют на рост коммерческой активности и появление новых рабочих мест. Он напомнил, что перед страной стоит задача — к 2030 году повысить качество среды для жизни в опорных населённых пунктах на 30 %. Всероссийский конкурс играет значимую роль в достижении этой цели.

Организатором конкурса выступает Минстрой России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», стартовавшего в 2017 году. С 2025 года проект стал частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Башкортостане благодаря этой инициативе благоустроено порядка 1000 общественных территорий. А по результатам голосования 2026 года список пополнится ещё 152 объектами.

Автор: Арина Алекперова

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан / соцсети