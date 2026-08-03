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3 Августа , 09:26

В Башкортостане пройдет Всероссийский конкурс педагогических династий

Открыт приём заявок на XIV Всероссийский конкурс «Лучшая педагогическая династия». Организаторами в этом году выступают Акмуллинский университет, Министерство просвещения Республики Башкортостан и АНО «Педсодружество». Проект реализуется при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети» и Фонда грантов Главы Республики Башкортостан.

В Башкортостане пройдет Всероссийский конкурс педагогических династийВ Башкортостане пройдет Всероссийский конкурс педагогических династий
В Башкортостане пройдет Всероссийский конкурс педагогических династий

Конкурс призван отметить заслуги педагогических династий: выразить общественное признание за многолетний труд и вклад в сферу образования, повысить престиж профессии учителя, а также продвигать в образовательной среде семейные ценности и традиционные российские духовно‑нравственные ориентиры.

Участники соревнуются в трёх номинациях:

  • «Фундамент будущего» — для династий с общим педагогическим стажем от 50 до 150 лет;
  • «Призвание быть» — для семей, чей совокупный стаж в профессии составляет от 151 до 300 лет;
  • «Из века в век» — для династий, чей общий стаж превышает 300 лет.

Министр просвещения Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин отметил значимость конкурса в укреплении статуса педагога: «Сегодня государство системно работает над повышением авторитета учительской профессии, и подобные проекты — важное звено этой работы. Конкурс наглядно демонстрирует, что труд педагога — это история многолетнего, порой многовекового служения делу образования. Династии со стажем в сотни лет — свидетельство общественного доверия к профессии, показатель её востребованности и уважения. Особенно ценно, что площадкой для этого масштабного всероссийского события выступают Башкортостан и наш педагогический университет».

Источник и фото: Министерство просвещения Республики Башкортостан

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