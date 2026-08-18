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18 Августа , 09:07

В столице Башкирии стартовала акция по сбору отработанных батареек и текстиля

В Уфе в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» стартовала традиционная акция по сбору опасных отходов и вторичного сырья. Её проводит администрация города, а продлится мероприятие до 23 августа. С каждым годом акция находит всё больший отклик у жителей, которые стремятся внести вклад в сохранение окружающей среды.

В столице Башкирии стартовала акция по сбору отработанных батареек и текстиляВ столице Башкирии стартовала акция по сбору отработанных батареек и текстиля
В столице Башкирии стартовала акция по сбору отработанных батареек и текстиля

Площадкой для пунктов приёма стал парк имени Ивана Якутова. Горожане могут сдать туда широкий спектр вещей: от использованных батареек, аккумуляторов и пауэр‑банков до старых мобильных телефонов и другой портативной электроники. Также принимаются различные текстильные изделия — одежда (из хлопка, шерсти, джинсовой ткани и синтетики), постельное бельё, одеяла, пледы, подушки.

Одно из ключевых новшеств этого сезона — переработка текстиля непосредственно в Уфе. С июня на местном предприятии наладили выпуск технической ветоши из вторсырья — её используют заводы, автосервисы и другие промышленные организации. Продукция поставляется не только по Башкортостану, но и в другие регионы страны. Как отметил министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов, уже в первые дни акции горожане принесли несколько мешков текстиля — это говорит о растущем интересе к такому виду сбора вторсырья.

Министр также сообщил, что вместе с коллегами и представителями общественности сдал на утилизацию 187 килограммов батареек. Он призвал каждого начать с личных шагов по защите природы: собственный пример, по его словам, способен мотивировать и других людей заботиться об окружающей среде.

Источник и фото: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан

В столице Башкирии стартовала акция по сбору отработанных батареек и текстиля
В столице Башкирии стартовала акция по сбору отработанных батареек и текстиля
В столице Башкирии стартовала акция по сбору отработанных батареек и текстиля
В столице Башкирии стартовала акция по сбору отработанных батареек и текстиля
В столице Башкирии стартовала акция по сбору отработанных батареек и текстиля
В столице Башкирии стартовала акция по сбору отработанных батареек и текстиля
В столице Башкирии стартовала акция по сбору отработанных батареек и текстиля
В столице Башкирии стартовала акция по сбору отработанных батареек и текстиля
В столице Башкирии стартовала акция по сбору отработанных батареек и текстиля
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