+17 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
1 Октября , 07:28

В Стерлитамаке шестилетняя девочка выпала из окна четвёртого этажа

Полиция Стерлитамака выясняет обстоятельства падения ребёнка из окна. Несчастный случай произошёл 30 сентября.

Добавить в предпочтительные источники Google
В Стерлитамаке шестилетняя девочка выпала из окна четвёртого этажаВ Стерлитамаке шестилетняя девочка выпала из окна четвёртого этажа
В Стерлитамаке шестилетняя девочка выпала из окна четвёртого этажа

По предварительной информации, 34-летняя местная жительница находилась в квартире вместе с шестилетней дочерью. Пока женщина была на кухне, девочка оставалась в комнате. Она самостоятельно взобралась на подоконник, открыла окно и выпала с четвёртого этажа.

Мать услышала шум, зашла в комнату и увидела открытое окно. Посмотрев вниз, она обнаружила дочь на земле, выбежала на улицу и сообщила о случившемся в службу 112.

Пострадавшую госпитализировали. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По информации УМВД Стерлитамака.

Фото: Гульнара Зайнитдинова.

18+

 

 

Автор:
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru