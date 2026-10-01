В Стерлитамаке шестилетняя девочка выпала из окна четвёртого этажа

По предварительной информации, 34-летняя местная жительница находилась в квартире вместе с шестилетней дочерью. Пока женщина была на кухне, девочка оставалась в комнате. Она самостоятельно взобралась на подоконник, открыла окно и выпала с четвёртого этажа.

Мать услышала шум, зашла в комнату и увидела открытое окно. Посмотрев вниз, она обнаружила дочь на земле, выбежала на улицу и сообщила о случившемся в службу 112.

Пострадавшую госпитализировали. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По информации УМВД Стерлитамака.

Фото: Гульнара Зайнитдинова.

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