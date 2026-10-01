В Стерлитамаке задержали двоих подозреваемых в серии грабежей

Поводом стало заявление 18-летнего горожанина: вечером 30 сентября возле кафе на улице Черноморской двое неизвестных вымогали у него деньги, а один из них, применив насилие, снял с руки дорогие электронные часы.

В течение часа в дежурную часть поступили ещё два заявления с приметами тех же нападавших. Потерпевшие 2006 и 2007 годов рождения рассказали, что около часа ночи возле дома на улице Коммунистической двое незнакомцев вступили с ними в конфликт, переросший в драку. Как установили полицейские, злоумышленники искали новую жертву, прогуливаясь по ночному городу. Один из них попросил у двух мужчин прикурить, получил отказ, тогда старший потребовал деньги — снова безуспешно. После этого нападавшие применили силу и отобрали у заявителей 420 рублей и электронный испаритель.

Наряд ППС во время прочёсывания местности нашёл во дворе на скамейке двоих схожих по приметам людей. Ими оказались неработающие 18-летние местные жители, один из которых ранее был судим. Молодые люди дали признательные показания, часть похищенного изъята.

Выяснилось, что задержанные передали деньги и часы своему ранее неоднократно судимому приятелю. В ближайшее время его также планируют задержать.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ («Грабёж»).

По информация УМВД по Стерлитамаку.

Фото: Алексей Валтиев.