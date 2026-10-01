На телеканале БСТ объявят победителей розыгрыша призов среди подписчиков

Каждые полгода Издательский дом «Республика Башкортостан» в рамках акции «Подпишись и выиграй» проводит розыгрыш ценных призов среди подписчиков республиканских, городских и районных изданий. На этот раз в розыгрыше участвуют несколько сотен человек. Каждый из них оформил подписку на два печатных СМИ Издательского дома «Республика Башкортостан» на II полугодие текущего года и отправил квитанции организатору.

6 октября в 07:45 в прямом эфире утренней программы «Салям» на телеканале БСТ станут известны имена обладателей снегоуборочной машины, морозильного ларя, телевизора, ноутбука и робота-пылесоса.

А главный приз — путёвка на неделю в санаторий «Карагай», который находится в живописном уголке Мечетлинского района. Принять участие в следующих розыгрышах сможет каждый, кто оформит подписку на два печатных издания Издательского дома «Республика Башкортостан». Подробности акции: podpiska.rbsmi.ru/.

Напомним, что с 1 сентября стартовала подписная кампания на I полугодие 2027 года. Подписаться можно не только через почтовое отделение, но и через онлайн-подписку.