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1 Октября , 06:31

На телеканале БСТ объявят победителей розыгрыша призов среди подписчиков

На телеканале БСТ в прямом эфире объявят победителей розыгрыша призов среди подписчиков печатных изданий.

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На телеканале БСТ объявят победителей розыгрыша призов среди подписчиковНа телеканале БСТ объявят победителей розыгрыша призов среди подписчиков
На телеканале БСТ объявят победителей розыгрыша призов среди подписчиков

Каждые полгода Издательский дом «Республика Башкортостан» в рамках акции «Подпишись и выиграй» проводит розыгрыш ценных призов среди подписчиков республиканских, городских и районных изданий. На этот раз в розыгрыше участвуют несколько сотен человек. Каждый из них оформил подписку на два печатных СМИ Издательского дома «Республика Башкортостан» на II полугодие текущего года и отправил квитанции организатору.

6 октября в 07:45 в прямом эфире утренней программы «Салям» на телеканале БСТ станут известны имена обладателей снегоуборочной машины, морозильного ларя, телевизора, ноутбука и робота-пылесоса.

А главный приз — путёвка на неделю в санаторий «Карагай», который находится в живописном уголке Мечетлинского района. Принять участие в следующих розыгрышах сможет каждый, кто оформит подписку на два печатных издания Издательского дома «Республика Башкортостан». Подробности акции: podpiska.rbsmi.ru/.

Напомним, что с 1 сентября стартовала подписная кампания на I полугодие 2027 года. Подписаться можно не только через почтовое отделение, но и через онлайн-подписку.

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