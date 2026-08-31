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Новости

Новости
31 Августа , 06:47
Бойцы ЧВК получили удостоверения ветеранов боевых действий
Новости
31 Августа , 04:43
Владимир Путин и Радий Хабиров открыли школу в Уфе
Новости
30 Августа , 10:17
Какой будет погода в Башкирии в начале недели
Новости
29 Августа , 09:16
В Уфу прибыли участники IV Международного геологического чемпионата
Новости
29 Августа , 07:30
В Стерлитамак на фестиваль "Купец 2.0" гостей доставят "Финисты"
Новости
29 Августа , 06:18
Волонтеры СВО получат особый статус в Башкирии
Новости
29 Августа , 06:14
Семь лет успешного роста: как Башкирия строит экономику будущего
Новости
28 Августа , 11:31
Академия Главы РБ запускает уникальную систему поддержки научных исследований
Новости
28 Августа , 10:58
Глава Башкортостана ознакомился с развитием парка «Патриот»
Новости
28 Августа , 03:58
В парке «Патриот» завершилась профильная смена «юных шаймуратовцев»
Новости
27 Августа , 15:27
VIII Гражданский форум Республики Башкортостан
Новости
27 Августа , 09:48
В столице Башкирии стартовал VIII Гражданский форум
Новости
27 Августа , 07:20
Форум «Диалог о фейках 4.0» пройдет в Москве в сентябре
Новости
27 Августа , 05:12
Проект «Выход31» поможет защитить молодежь Башкортостана от вербовщиков
Новости
27 Августа , 05:00
В Башкирии подвели итоги экологических акций по сбору батареек и текстиля
Новости
27 Августа , 04:13
В Башкирии объявлен режим "Беспилотная опасность"
Новости
26 Августа , 14:05
В Башкирию прибыла министр сельского хозяйства России Оксана Лут
Новости
26 Августа , 07:00
Башкортостан — в лидерах по внедрению московских цифровых решений
Новости
25 Августа , 10:54
Глава Башкортостана провёл заседание антитеррористической комиссии и оперативног
Новости
25 Августа , 10:22
Готовность к отопительному сезону в Башкортостане держат на контроле
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В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города
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В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
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