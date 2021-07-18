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75 лет Победы
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Сегодня, 16:31
В Стерлитамаке вспомнили о героизме бойцов 12 погранзаставы
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Сегодня, 11:51
В башкирском городе Стерлитамаке за сутки случилось четыре пожара
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Сегодня, 10:45
Мальчику из Башкирии нужна помощь
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Сегодня, 09:18
В Башкирии начал работать отдел по расследованию врачебных ошибок
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Вчера, 21:40
В Башкирии мальчик на велосипеде врезался в «ГАЗель»
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Вчера, 19:43
В Башкирии утонули парень и девушка
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Вчера, 15:00
В Башкирии продолжает гореть лес
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Вчера, 14:57
Юноши Стерлитамака завершили учёбу в лучших военных вузах России
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Вчера, 13:10
В Башкирии стартует конкурс «Лучший МФЦ»
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Вчера, 11:45
В Башкирии общение женщины с соседом закончилось нападением с применением ножа и кражей денег
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Вчера, 11:20
В Стерлитамаке подведены итоги спартакиады среди ребят, отдыхающих в загородных лагерях
Новости
Вчера, 11:06
Сегодня в Башкирии возможны осадки в виде града
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Вчера, 10:41
В Башкирии действуют ученические агитбригады по ПДД
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Вчера, 10:10
В Башкирии начал работать единый электронный лист ожидания вакцинации против COVID-19
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Вчера, 09:15
В Башкирии подать документы в вуз теперь можно через «Госуслуги»
Новости
16 Июля , 21:30
В лесах Башкирии ситуация настолько пожароопасна, что 19 июля не будет дополнительного туристического поезда «Айгир»
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16 Июля , 19:59
В Башкирии от коронавируса уходят из жизни не меньше пяти человек в сутки
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16 Июля , 18:58
В Башкирии из желудка больного медики извлекли шариковую ручку, пару дужек от очков, проволоку
Новости
16 Июля , 15:00
В Башкирии идёт инвентаризация родников
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16 Июля , 14:27
В Башкирии запустили онлайн-марафон #выбирайБашкортостан
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В Башкирии ремонтируются дороги
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Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
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