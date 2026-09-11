Владимир Путин наградил жителей Башкирии госнаградами

Ильдар Хайбуллин, заведующий отделом департамента строительства, жилищно‑коммунального хозяйства и транспорта правительства Республики Башкортостан, удостоен Почётной грамоты Президента Российской Федерации — награда вручена за трудовые достижения и многолетний добросовестный труд.

Благодарности Президента Российской Федерации удостоены Ильяс Гареев, руководитель отдела ООО «Промышленно‑строительная компания» Башкирии, а также коллектив ФГБНУ Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук.

Источник и фото: ИА «Башинформ»