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Новости
11 Сентября , 05:09

Владимир Путин наградил жителей Башкирии госнаградами

Владимир Путин наградил жителей Башкирии госнаградамиВладимир Путин наградил жителей Башкирии госнаградами
Владимир Путин наградил жителей Башкирии госнаградами

Ильдар Хайбуллин, заведующий отделом департамента строительства, жилищно‑коммунального хозяйства и транспорта правительства Республики Башкортостан, удостоен Почётной грамоты Президента Российской Федерации — награда вручена за трудовые достижения и многолетний добросовестный труд.

Благодарности Президента Российской Федерации удостоены Ильяс Гареев, руководитель отдела ООО «Промышленно‑строительная компания» Башкирии, а также коллектив ФГБНУ Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

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