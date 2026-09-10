В ГКБ № 1 Стерлитамака пришли работать молодые врачи

К работе приступили педиатр, онколог, гастроэнтеролог и несколько терапевтов — все выпускники Башкирского государственного медицинского университета.

Для большинства из них больница станет первым местом работы. Главный врач ГКБ № 1 Ильшат Яппаров отметил, что среди новичков есть и «целевики», которых в медучреждении особенно ждали.

«Мы растили их, ждали, и сегодня они вернулись, чтобы отдать долг не только по договору, но и по велению сердца. Я сердечно приветствую вас в нашей дружной семье! — обратился к молодым специалистам главврач. — То, что вы выбрали нашу больницу, — главный показатель доверия. Значит, мы на правильном пути: создаём условия для профессионального роста, поддерживаем инициативы и строим медицину, в которой хочется работать».

Источник и фото: страница ВК Ильшата Яппарова.