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Местные новости
10 Сентября , 06:38

В ГКБ № 1 Стерлитамака пришли работать молодые врачи

Врачебный состав Городской клинической больницы № 1 Стерлитамака пополнился молодыми специалистами. 

В ГКБ № 1 Стерлитамака пришли работать молодые врачиВ ГКБ № 1 Стерлитамака пришли работать молодые врачи
В ГКБ № 1 Стерлитамака пришли работать молодые врачи

К работе приступили педиатр, онколог, гастроэнтеролог и несколько терапевтов — все выпускники Башкирского государственного медицинского университета.

Для большинства из них больница станет первым местом работы. Главный врач ГКБ № 1 Ильшат Яппаров отметил, что среди новичков есть и «целевики», которых в медучреждении особенно ждали.

«Мы растили их, ждали, и сегодня они вернулись, чтобы отдать долг не только по договору, но и по велению сердца. Я сердечно приветствую вас в нашей дружной семье! — обратился к молодым специалистам главврач. — То, что вы выбрали нашу больницу, — главный показатель доверия. Значит, мы на правильном пути: создаём условия для профессионального роста, поддерживаем инициативы и строим медицину, в которой хочется работать».

Источник и фото: страница ВК Ильшата Яппарова.

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