Владимир Путин утвердил проведение муниципального форума и премии «Служение»

Форум и церемония награждения лауреатов премии будут проводиться на ежегодной основе. Их цель — повысить престиж муниципальной службы, а также отметить заслуги представителей муниципального сообщества, которые существенно повлияли на обеспечение жизнедеятельности населения и развитие местного самоуправления.
Для организации форума и вручения премии создан оргкомитет — его состав предстоит утвердить в течение трёх месяцев. Также документом закреплено соответствующее положение о мероприятиях. Возглавит оргкомитет первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Ежегодно оргкомитет будет определять список номинаций и наград премии «Служение». Организатором обоих мероприятий выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.
Финансирование мероприятий возложено на Правительство РФ, а денежные поощрения победителям премии будут выплачиваться из федерального бюджета.
Органам государственной власти, высшим должностным лицам субъектов РФ, госкорпорациям, публично‑правовым компаниям и другим организациям рекомендовано участвовать в подготовке и проведении форума, конкурса на соискание премии и церемонии её вручения.
Указ начал действовать с момента подписания.
Источник: ИА «Башинформ»
Фото: Логотип / Оргкомитет Всероссийской муниципальной премии