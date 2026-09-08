Владимир Путин утвердил проведение муниципального форума и премии «Служение»

Форум и церемония награждения лауреатов премии будут проводиться на ежегодной основе. Их цель — повысить престиж муниципальной службы, а также отметить заслуги представителей муниципального сообщества, которые существенно повлияли на обеспечение жизнедеятельности населения и развитие местного самоуправления.

Для организации форума и вручения премии создан оргкомитет — его состав предстоит утвердить в течение трёх месяцев. Также документом закреплено соответствующее положение о мероприятиях. Возглавит оргкомитет первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ежегодно оргкомитет будет определять список номинаций и наград премии «Служение». Организатором обоих мероприятий выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Финансирование мероприятий возложено на Правительство РФ, а денежные поощрения победителям премии будут выплачиваться из федерального бюджета.

Органам государственной власти, высшим должностным лицам субъектов РФ, госкорпорациям, публично‑правовым компаниям и другим организациям рекомендовано участвовать в подготовке и проведении форума, конкурса на соискание премии и церемонии её вручения.

Указ начал действовать с момента подписания.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: Логотип / Оргкомитет Всероссийской муниципальной премии