Ученые кампуса Уфы разработали ТЭНы для работы при температурах до 1200 °C

Патронные ТЭНы востребованы во многих отраслях: они применяются для нагрева оборудования, материалов, заготовок и жидкостей. Их преимущества — компактность, высокая мощность, быстрый и равномерный прогрев, экономичность и долгий срок службы. Однако представленные на российском рынке модели, как правило, рассчитаны максимум на 700 °C. Для термообработки жаропрочных металлов и сплавов этого не хватает — предприятиям приходится задействовать громоздкие печи, что усложняет технологические процессы и удорожает производство.

Учёные УГНТУ совместно со специалистами Научно‑производственной ассоциации «Технопарк АТ» предложили решение, позволяющее существенно поднять температурный предел. Работа ведётся в рамках стратегического проекта университета «Новые технологии, технические и интеллектуальные системы в машиностроении».

Заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Эдуард Мустафин назвал разработку удачным примером объединения научных компетенций с потребностями реального производства: «Такие проекты позволяют создавать отечественные решения для промышленности, повышать эффективность производственных процессов и расширять технологические возможности предприятий. Важно, что разработчики уже перешли от научной работы к испытаниям и подготовке промышленного производства».

Высокая рабочая температура достигнута благодаря особой конструкции нагревателя, специально подобранному составу диэлектрического наполнителя, а также собственным технологиям изготовления и нанесения изоляции. По словам разработчиков, используемый наполнитель отличается от решений, применяемых в мировой практике, что открывает потенциал для дальнейшего повышения температурного предела.

«Благодаря нашему составу в теории мы имеем потенциал разогрева до температур существенно выше 1200 °C. Например, при вакуумной термообработке в условиях особо чистого производства температура может достигать 1600 °C», — отмечают создатели.

Достигнутые характеристики позволяют применять новые ТЭНы, в частности, при формовке титановых сплавов и термообработке различных марок нержавеющих сталей. При работе при температурах ниже предельных значительно увеличивается срок службы нагревателей.

Ещё одно достоинство разработки — возможность равномерно прогревать крупногабаритные детали сложной формы. Нагреватели адаптируются под различную геометрию оснастки и изделий, а компактные размеры помогают минимизировать потери энергии. При необходимости отдельный нагревательный элемент можно быстро заменить.

Потенциальная область применения технологии широка:

Нефтегазовая отрасль — очистка резервуаров, сепарация нефти и газа, разогрев мазута, битума и масел.

Машиностроение — нагрев пресс‑форм и локальная термообработка.

Аэрокосмическая отрасль — обогрев элементов конструкций самолётов, поддержание температуры в баках, нагрев оборудования при техническом обслуживании.

Разработка уже прошла лабораторные испытания и сейчас апробируется в реальных производственных условиях. Следующий этап — создание промышленной технологической линии, которая позволит автоматизировать изготовление нагревателей и перейти к их серийному выпуску. Проект реализуется в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет‑2030»



Источник и фото: Правительство РБ

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

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