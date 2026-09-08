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8 Сентября , 06:03

В Башкирии стартует Спартакиада народов России по спортивной борьбе

В Уфе 8 сентября в рамках Спартакиады народов России 2026 начнутся первые поединки по спортивной борьбе.

В Башкирии стартует Спартакиада народов России по спортивной борьбеВ Башкирии стартует Спартакиада народов России по спортивной борьбе
В Башкирии стартует Спартакиада народов России по спортивной борьбе

Как сообщает пресс-служба Минспорта РБ, первыми в борьбу за медали вступят спортсмены греко-римского стиля. От Башкирии выступят пять борцов под руководством заслуженных тренеров России Рамиля Сираева и Бориса Понятова.

С 11:00 до 17:00 пройдут предварительные поединки в весовых категориях 60, 67, 77, 87 и 130 кг. С 18:00 до 20:00 запланированы продолжение предварительных поединков и полуфинальные схватки.

Место проведения: Дворец борьбы (Уфа, ул. Мусы Гареева, 5). Вход свободный (0+).

Иллюстрация: пресс-служба Минспорта РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
 
Источник: https://resbash.ru
 
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