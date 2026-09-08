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Новости
8 Сентября , 11:06

В Башкирии утвердили правила оформления вывесок на башкирском языке

В Башкортостане утверждены методические рекомендации по исполнению закона «О языках народов Республики Башкортостан». Документ задаёт единый стандарт оформления публичной информации — вывесок, табличек, указателей и официальных документов.

В Башкирии утвердили правила оформления вывесок на башкирском языкеВ Башкирии утвердили правила оформления вывесок на башкирском языке
В Башкирии утвердили правила оформления вывесок на башкирском языке

Согласно рекомендациям, любая публичная информация (в том числе названия организаций и графики работы) должна быть представлена на обоих государственных языках республики — русском и башкирском. При этом тексты на двух языках обязаны полностью совпадать по объёму и смыслу: не допускается сокращать или упрощать перевод.

Отдельные требования предъявляются к визуальному оформлению двуязычных надписей. Шрифт, размер символов, цветовая гамма и контрастность должны быть идентичными для обеих языковых версий. Предусмотрены чёткие правила размещения текста: при горизонтальной компоновке башкирский вариант располагают слева, русский — справа; при вертикальной — башкирский размещают сверху, русский — снизу.

Особое внимание в документе уделено корректному написанию букв башкирского алфавита. Ошибки в использовании специфических символов (ә, ө, ү, ҫ, ҙ, һ, ҡ, ғ, ң) расцениваются как серьёзное нарушение языкового законодательства.

В рекомендациях подчёркивается, что не стоит полагаться на автоматические переводчики. Для подготовки текстов следует привлекать профессиональных лингвистов. Если возникают сомнения, можно обратиться за консультацией в Институт башкирской энциклопедии Академии наук РБ либо воспользоваться системой АИС «БашПеревод».

Источник и фото: ИА «Башинформ»

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