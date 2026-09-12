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Новости
12 Сентября , 08:00

У жителей Башкирии появился 5G - интернет

На территории столицы Башкирии начал действовать высокоскоростной мобильный интернет пятого поколения. Значок 5G на своих смартфонах заметили некоторые уфимцы.

У жителей Башкирии появился 5G - интернетУ жителей Башкирии появился 5G - интернет
У жителей Башкирии появился 5G - интернет

В минцифры России сообщили, что помимо Уфы новый вид связи появился в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и других городах-миллионниках. На первом этапе внедрения технологии доступ к ней получат около 10 млн человек.

При этом 5G пока доступен только на Android-устройствах, пользователи айфонов же пока не смогут им воспользоваться. «Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple», — прокомментировали в минцифры страны.

По данным ведомства, на первом этапе 5G-связь в Уфе будет предоставлять МТС, а в дальнейшем ее должны запустить и другие операторы «большой четверки».

 

Источник: https://www.bashinform.ru

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