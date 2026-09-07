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7 Сентября , 10:11

Вклад БСК в развитие Стерлитамака отметили на республиканском уровне

В ходе праздничных мероприятий, посвящённых 260‑летию Стерлитамака, Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил награду Башкирской содовой компании (АО «Росхим») — её отметили за содействие крупным городским проектам. Руководитель республики особо выделил роль предприятия в развитии ключевых сфер: здравоохранения, образования, спорта и городской среды. В 2025 году объём благотворительных вложений компании превысил 1 млрд рублей; помощь оказывается в рамках социальных инициатив по всей территории Башкирии.

Вклад БСК в развитие Стерлитамака отметили на республиканском уровнеВклад БСК в развитие Стерлитамака отметили на республиканском уровне
Вклад БСК в развитие Стерлитамака отметили на республиканском уровне

Празднование юбилея города прошло в формате фестиваля гостеприимства «Купец 2.0», который считается одной из главных визитных карточек Стерлитамака. Башкирская содовая компания выступила партнёром торжества и организовала собственные площадки. Центральным элементом программы стала «юбилейная верста» — аллея, посвящённая промышленным предприятиям города. На ней компания представила свою историческую экспозицию: маршрут позволял проследить эволюцию Стерлитамака — от соляной пристани до значимого химического центра республики.

Дополнением к этой панораме стала фотовыставка «Я и мой город». Её основу составили снимки из семейных архивов горожан: на кадрах запечатлены улицы, здания и городские объекты разных лет. В итоге экспозиция превратилась в коллективную летопись Стерлитамака, рассказанную его жителями.

Сейчас в компании трудится около 5,5 тысяч жителей города, причём во многих семьях трудовые связи с предприятием передаются из поколения в поколение. В рамках праздника чествовали династию Чутчевых — её совокупный трудовой стаж превышает 1000 лет, что делает её крупнейшей не только на предприятии, но и во всём Стерлитамаке.

Представитель династии Андрей Чутчев поделился мыслями о значении преемственности: «Когда несколько поколений семьи работают на одном предприятии, ответственность становится особой. Ты продолжаешь дело своих родных и понимаешь, что однажды должен передать его следующему поколению».

История Башкирской содовой компании тесно переплетена с промышленным развитием Стерлитамака. Сегодня традиции предприятия бережно сохраняют новые поколения работников, для которых профессиональные ценности стали неотъемлемой частью семейной культуры.

Источник: ИА «Башинформ»
Фото: пресс-служба БСК

Вклад БСК в развитие Стерлитамака отметили на республиканском уровне
Вклад БСК в развитие Стерлитамака отметили на республиканском уровне
Вклад БСК в развитие Стерлитамака отметили на республиканском уровне
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