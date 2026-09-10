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10 Сентября , 06:54

Вузы резиденты кампуса организуют федеральную олимпиаду от Башкортостана

Открылся юбилейный, десятый сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Сразу два вуза Башкортостана — оба резидента Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ — выступят организаторами отдельных направлений. Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) в седьмой раз примет трек «Математическое моделирование», а Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) присоединился к команде олимпиады впервые и будет курировать направление «Химическая технология».

Вузы резиденты кампуса организуют федеральную олимпиаду от БашкортостанаВузы резиденты кампуса организуют федеральную олимпиаду от Башкортостана
Вузы резиденты кампуса организуют федеральную олимпиаду от Башкортостана

В новом сезоне участникам доступно 68 направлений: инженерия, естественные науки, медицина, образование, предпринимательство, цифровые технологии и другие. Помимо состязательной части, программа включает карьерные мероприятия, встречи с представителями компаний и возможности для профессионального развития.

За всё время проведения трека «Математическое моделирование» под эгидой УУНиТ в нём приняли участие около 10 000 человек, причём только в прошлом сезоне — почти 2000 из 65 регионов страны. Председатель Государственного комитета РБ по науке и высшему образованию отметил, что седьмой год подряд УУНиТ выступает организатором федерального трека — это закономерный результат системной работы: в республике формируется экосистема, где студенческая наука напрямую связана с реальным сектором экономики, а молодёжь видит в олимпиаде реальный социальный лифт.

Для победителей предусмотрены весомые награды: льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру, шанс пройти стажировку и начать карьеру в крупной российской компании, а также денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей медалистам.

Ректор УУНиТ Вадим Захаров рассказал, что задания носят практико‑ориентированный характер и разрабатывались совместно с методическими партнёрами — филиалом ООО «РН‑ГИР» в Уфе (БашНИПИнефть) и ООО «Системные решения». Студенты УУНиТ активно участвуют в самых разных направлениях олимпиады: по итогам прошлого сезона помимо «Математического моделирования» они выбирали «Социологию», «Географию», «Искусственный интеллект», «Рекламу и связи с общественностью», «Математику» и «Программирование и информационные технологии».

Для УГНТУ роль организатора олимпиады «Я — профессионал» — новый опыт. Однако ректор вуза Олег Баулин подчеркнул, что победа в конкурсе на право проведения направления «Химическая технология» не случайна: университет уже много лет совместно с компанией «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») проводит собственную олимпиаду по химической технологии, в которой ежегодно участвуют сотни студентов из десятков вузов. По его словам, студенческие олимпиады — важное образовательное мероприятие, позволяющее ребятам выйти за рамки привычного учебного процесса, испытать себя в новых условиях и加速ить личностный и профессиональный рост, особенно когда речь идёт о проектах такого масштаба.

Подать заявку на участие можно до 11 ноября на официальном сайте олимпиады, где размещена вся актуальная информация.

Олимпиада «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» (нацпроект «Молодёжь и дети»), реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Источник и фото: Правительство РБ

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Сейчас при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. 

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. 

Вузы резиденты кампуса организуют федеральную олимпиаду от Башкортостана
Вузы резиденты кампуса организуют федеральную олимпиаду от Башкортостана
Вузы резиденты кампуса организуют федеральную олимпиаду от Башкортостана
Вузы резиденты кампуса организуют федеральную олимпиаду от Башкортостана
Вузы резиденты кампуса организуют федеральную олимпиаду от Башкортостана
Вузы резиденты кампуса организуют федеральную олимпиаду от Башкортостана
Вузы резиденты кампуса организуют федеральную олимпиаду от Башкортостана
Вузы резиденты кампуса организуют федеральную олимпиаду от Башкортостана
Вузы резиденты кампуса организуют федеральную олимпиаду от Башкортостана
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