Вузы резиденты кампуса организуют федеральную олимпиаду от Башкортостана

В новом сезоне участникам доступно 68 направлений: инженерия, естественные науки, медицина, образование, предпринимательство, цифровые технологии и другие. Помимо состязательной части, программа включает карьерные мероприятия, встречи с представителями компаний и возможности для профессионального развития.

За всё время проведения трека «Математическое моделирование» под эгидой УУНиТ в нём приняли участие около 10 000 человек, причём только в прошлом сезоне — почти 2000 из 65 регионов страны. Председатель Государственного комитета РБ по науке и высшему образованию отметил, что седьмой год подряд УУНиТ выступает организатором федерального трека — это закономерный результат системной работы: в республике формируется экосистема, где студенческая наука напрямую связана с реальным сектором экономики, а молодёжь видит в олимпиаде реальный социальный лифт.

Для победителей предусмотрены весомые награды: льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру, шанс пройти стажировку и начать карьеру в крупной российской компании, а также денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей медалистам.

Ректор УУНиТ Вадим Захаров рассказал, что задания носят практико‑ориентированный характер и разрабатывались совместно с методическими партнёрами — филиалом ООО «РН‑ГИР» в Уфе (БашНИПИнефть) и ООО «Системные решения». Студенты УУНиТ активно участвуют в самых разных направлениях олимпиады: по итогам прошлого сезона помимо «Математического моделирования» они выбирали «Социологию», «Географию», «Искусственный интеллект», «Рекламу и связи с общественностью», «Математику» и «Программирование и информационные технологии».

Для УГНТУ роль организатора олимпиады «Я — профессионал» — новый опыт. Однако ректор вуза Олег Баулин подчеркнул, что победа в конкурсе на право проведения направления «Химическая технология» не случайна: университет уже много лет совместно с компанией «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») проводит собственную олимпиаду по химической технологии, в которой ежегодно участвуют сотни студентов из десятков вузов. По его словам, студенческие олимпиады — важное образовательное мероприятие, позволяющее ребятам выйти за рамки привычного учебного процесса, испытать себя в новых условиях и加速ить личностный и профессиональный рост, особенно когда речь идёт о проектах такого масштаба.

Подать заявку на участие можно до 11 ноября на официальном сайте олимпиады, где размещена вся актуальная информация.

Олимпиада «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» (нацпроект «Молодёжь и дети»), реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Источник и фото: Правительство РБ

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Сейчас при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов.