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8 Сентября , 10:46

Будущие геологи из разных стран изучают уникальное наследие Башкирии

Башкортостан принял IV Международный геологический чемпионат «Геовызов», став площадкой, которая объединила молодых геологов из разных стран. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и дало студентам редкую возможность соединить академические знания с практической работой, а также ближе познакомиться с природным и культурным наследием республики.

Будущие геологи из разных стран изучают уникальное наследие БашкирииБудущие геологи из разных стран изучают уникальное наследие Башкирии
Будущие геологи из разных стран изучают уникальное наследие Башкирии

Центральным объектом программы стал шихан Торатау: участники не только поднялись на его вершину, но и изучили произрастающие там реликтовые растения и эндемичные виды. В экскурсионный маршрут также вошли визит‑центр геопарка, Музей камня Ивана Скуина, Дом климата и этнографические экспозиции — они позволили взглянуть на регион с разных сторон.

Особый интерес у студентов вызвала полевая поездка по маршруту Макарово — Кулгунино. В ходе неё будущие геологи исследовали карстовую долину реки Сикася, урочище Кызылташ, а также геологические разрезы, отражающие разные эпохи — от венда и девона до карбона и перми. Кульминацией маршрута стали разрезы Усолка и Дальний Тюлькас — так называемые «Золотые гвозди России»: эти участки дают возможность буквально прикоснуться к слоям, которые формировались на протяжении сотен миллионов лет. Завершающим этапом дня стало знакомство с историей горнозаводской промышленности Урала XVIII века в сёлах Верхотор и Воскресенское.

Министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов отметил исключительную ценность региона для профессионального роста геологов: «Башкортостан — уникальная геологическая территория, где соседствуют древнейшие и самые молодые породы, а недра хранят колоссальный потенциал». Он также акцентировал внимание на важности преемственности поколений и выстраивания связей с работодателями.

Помимо насыщенной научной программы, участники смогли по-настоящему проникнуться красотой края: их впечатлили живописные ландшафты, чистый воздух и знаменитый башкирский мёд. Вечерняя прогулка по Уфе открыла для студентов богатство национальной культуры — от традиционной кухни и костюмов до искреннего гостеприимства местных жителей. По признанию самих ребят, они увезут из республики не только новые знания, но и тёплые воспоминания о встрече.

Впереди участников ждёт финальное испытание — «Гонка героев». Организаторы уверены, что чемпионат помог молодым специалистам глубже осознать свою профессиональную миссию: бережно относиться к природному достоянию планеты и ответственно подходить к работе с её ресурсами.

Источник: «Молодёжная газета»

Фото: Минэкологии РБ

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