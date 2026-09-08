Будущие геологи из разных стран изучают уникальное наследие Башкирии

Центральным объектом программы стал шихан Торатау: участники не только поднялись на его вершину, но и изучили произрастающие там реликтовые растения и эндемичные виды. В экскурсионный маршрут также вошли визит‑центр геопарка, Музей камня Ивана Скуина, Дом климата и этнографические экспозиции — они позволили взглянуть на регион с разных сторон.

Особый интерес у студентов вызвала полевая поездка по маршруту Макарово — Кулгунино. В ходе неё будущие геологи исследовали карстовую долину реки Сикася, урочище Кызылташ, а также геологические разрезы, отражающие разные эпохи — от венда и девона до карбона и перми. Кульминацией маршрута стали разрезы Усолка и Дальний Тюлькас — так называемые «Золотые гвозди России»: эти участки дают возможность буквально прикоснуться к слоям, которые формировались на протяжении сотен миллионов лет. Завершающим этапом дня стало знакомство с историей горнозаводской промышленности Урала XVIII века в сёлах Верхотор и Воскресенское.

Министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов отметил исключительную ценность региона для профессионального роста геологов: «Башкортостан — уникальная геологическая территория, где соседствуют древнейшие и самые молодые породы, а недра хранят колоссальный потенциал». Он также акцентировал внимание на важности преемственности поколений и выстраивания связей с работодателями.

Помимо насыщенной научной программы, участники смогли по-настоящему проникнуться красотой края: их впечатлили живописные ландшафты, чистый воздух и знаменитый башкирский мёд. Вечерняя прогулка по Уфе открыла для студентов богатство национальной культуры — от традиционной кухни и костюмов до искреннего гостеприимства местных жителей. По признанию самих ребят, они увезут из республики не только новые знания, но и тёплые воспоминания о встрече.

Впереди участников ждёт финальное испытание — «Гонка героев». Организаторы уверены, что чемпионат помог молодым специалистам глубже осознать свою профессиональную миссию: бережно относиться к природному достоянию планеты и ответственно подходить к работе с её ресурсами.

Источник: «Молодёжная газета»

Фото: Минэкологии РБ