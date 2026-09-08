Резидент кампуса Уфы создаст технологии автономного управления месторождениями

Цель долгосрочного партнёрства — помочь топливно‑энергетическому комплексу России справляться с растущей сложностью производственных задач. Речь идёт, в частности, о работе на труднодоступных месторождениях Восточной и Западной Сибири, об освоении сложных запасов и о наращивании эффективности добычи на зрелых промыслах.

Заместитель Премьер‑министра Правительства Республики Башкортостан — министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев отметил, что союз научной школы, отраслевой экспертизы и системы подготовки кадров ускоряет внедрение разработок в реальную практику. По его словам, сильная промышленная, научная и образовательная база региона создаёт хорошие условия для развития цифровых технологий в нефтегазовой сфере, роста эффективности производства и укрепления технологического потенциала республики. Важную роль здесь играют Межвузовский кампус и вовлечение студентов и молодых учёных в прикладные проекты: это помогает выстроить прямую связь между наукой и промышленностью.

Среди приоритетных направлений — развитие цифровых двойников, инструментов математического моделирования и программных решений на базе искусственного интеллекта. Их предполагается применять для поиска углеводородов, оценки ресурсной базы, а также для сопровождения бурения и добычи.

Ещё один значимый результат сотрудничества — создание инженерной платформы для автономного управления удалёнными и арктическими активами. Такие системы призваны повысить эффективность работы на объектах, расположенных в сложных природных и логистических условиях.

Базовой площадкой для совместной деятельности станет научно‑образовательный центр «Газпром нефть — УГНТУ» в Уфе. Здесь научные команды университета и специалисты компании будут вместе решать актуальные производственные задачи. В проектах планируется активно задействовать студентов, аспирантов и молодых исследователей: они смогут участвовать в решении реальных отраслевых задач — от проверки гипотез до разработки и тестирования прототипов.

Александр Ситников, руководитель Научно‑технического центра индустриального партнёра, подчеркнул, что отрасли нужны всё более самостоятельные технологии. Для их создания недостаточно простой автоматизации: требуется объединить научные исследования, инженерные компетенции и глубокое понимание производственных процессов. По его мнению, именно такой синтез разных видов экспертизы позволяет разрабатывать решения, которые действительно отвечают потребностям отрасли. Компания уже имеет опыт использования цифровых двойников, ИИ и автоматизированного оборудования на месторождениях, а совместная работа с научными партнёрами помогает решать более сложные задачи.

Ректор УГНТУ Олег Баулин отметил практическую ценность партнёрства для вуза. Компания формулирует конкретные запросы на технологии нового поколения, а университет способен объединить для их создания фундаментальную науку, инженерную школу и подготовку кадров. Масштаб вызовов, стоящих перед топливно‑энергетическим комплексом, требует объединения усилий науки и бизнеса, и принятая стратегия закладывает надёжную основу для такой консолидации, позволяя последовательно превращать научные идеи в востребованные промышленные технологии.

Рассчитанная до 2030 года стратегия должна стать фундаментом для совместных отраслевых проектов.

Источник и фото: Правительство РБ

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

«Газпром нефть» и Уфимский государственный нефтяной технический университет развивают сотрудничество в сфере научных исследований, создания технологий и подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли с 2018 года. На базе совместного научно-образовательного центра ученые и инженеры реализуют прикладные проекты для нефтедобычи. Среди совместных разработок – цифровой двойник скважины и прототип интеллектуальной системы электрообогрева оборудования.

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