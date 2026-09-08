+19 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
8 Сентября , 09:11

Резидент кампуса Уфы создаст технологии автономного управления месторождениями

УГНТУ (резидент Межвузовского кампуса Уфы) и компания «Газпром нефть» закрепили план совместной работы до 2030 года. Основное внимание партнёры намерены уделить созданию цифровых и инженерных решений: они помогут организовать автономное управление месторождениями, эффективнее осваивать трудноизвлекаемые запасы и повышать нефтеотдачу.

Резидент кампуса Уфы создаст технологии автономного управления месторождениямиРезидент кампуса Уфы создаст технологии автономного управления месторождениями
Резидент кампуса Уфы создаст технологии автономного управления месторождениями

Цель долгосрочного партнёрства — помочь топливно‑энергетическому комплексу России справляться с растущей сложностью производственных задач. Речь идёт, в частности, о работе на труднодоступных месторождениях Восточной и Западной Сибири, об освоении сложных запасов и о наращивании эффективности добычи на зрелых промыслах.

Заместитель Премьер‑министра Правительства Республики Башкортостан — министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев отметил, что союз научной школы, отраслевой экспертизы и системы подготовки кадров ускоряет внедрение разработок в реальную практику. По его словам, сильная промышленная, научная и образовательная база региона создаёт хорошие условия для развития цифровых технологий в нефтегазовой сфере, роста эффективности производства и укрепления технологического потенциала республики. Важную роль здесь играют Межвузовский кампус и вовлечение студентов и молодых учёных в прикладные проекты: это помогает выстроить прямую связь между наукой и промышленностью.

Среди приоритетных направлений — развитие цифровых двойников, инструментов математического моделирования и программных решений на базе искусственного интеллекта. Их предполагается применять для поиска углеводородов, оценки ресурсной базы, а также для сопровождения бурения и добычи.

Ещё один значимый результат сотрудничества — создание инженерной платформы для автономного управления удалёнными и арктическими активами. Такие системы призваны повысить эффективность работы на объектах, расположенных в сложных природных и логистических условиях.

Базовой площадкой для совместной деятельности станет научно‑образовательный центр «Газпром нефть — УГНТУ» в Уфе. Здесь научные команды университета и специалисты компании будут вместе решать актуальные производственные задачи. В проектах планируется активно задействовать студентов, аспирантов и молодых исследователей: они смогут участвовать в решении реальных отраслевых задач — от проверки гипотез до разработки и тестирования прототипов.

Александр Ситников, руководитель Научно‑технического центра индустриального партнёра, подчеркнул, что отрасли нужны всё более самостоятельные технологии. Для их создания недостаточно простой автоматизации: требуется объединить научные исследования, инженерные компетенции и глубокое понимание производственных процессов. По его мнению, именно такой синтез разных видов экспертизы позволяет разрабатывать решения, которые действительно отвечают потребностям отрасли. Компания уже имеет опыт использования цифровых двойников, ИИ и автоматизированного оборудования на месторождениях, а совместная работа с научными партнёрами помогает решать более сложные задачи.

Ректор УГНТУ Олег Баулин отметил практическую ценность партнёрства для вуза. Компания формулирует конкретные запросы на технологии нового поколения, а университет способен объединить для их создания фундаментальную науку, инженерную школу и подготовку кадров. Масштаб вызовов, стоящих перед топливно‑энергетическим комплексом, требует объединения усилий науки и бизнеса, и принятая стратегия закладывает надёжную основу для такой консолидации, позволяя последовательно превращать научные идеи в востребованные промышленные технологии.

Рассчитанная до 2030 года стратегия должна стать фундаментом для совместных отраслевых проектов.

Источник и фото: Правительство РБ

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

 «Газпром нефть» и Уфимский государственный нефтяной технический университет развивают сотрудничество в сфере научных исследований, создания технологий и подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли с 2018 года. На базе совместного научно-образовательного центра ученые и инженеры реализуют прикладные проекты для нефтедобычи. Среди совместных разработок – цифровой двойник скважины и прототип интеллектуальной системы электрообогрева оборудования.

#молодежьидети #нацпроектмолодежьидети

Резидент кампуса Уфы создаст технологии автономного управления месторождениями
Резидент кампуса Уфы создаст технологии автономного управления месторождениями
Резидент кампуса Уфы создаст технологии автономного управления месторождениями
Резидент кампуса Уфы создаст технологии автономного управления месторождениями
Резидент кампуса Уфы создаст технологии автономного управления месторождениями
Автор:
Читайте нас

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru