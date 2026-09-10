В Башкортостане пройдёт «День единого пособия»

Это единый день консультаций, когда жители республики могут без предварительной записи обратиться к специалистам и получить ответы на вопросы о выплатах на детей. Поддержка семей с детьми и повышение доступности мер социальной помощи — одно из направлений национального проекта «Семья».





Приём будет вестись в течение всего рабочего дня.





Специалисты клиентских служб помогут разобраться в условиях назначения единого пособия и семейной выплаты, проверят документы, подскажут, какие сведения могут потребоваться дополнительно, и при необходимости помогут оформить заявление прямо на месте. Такой формат особенно удобен для тех, кто не уверен, подходит ли семья под условия выплаты, или столкнулся со сложностями при подаче заявления через портал госуслуг.





Консультация охватывает широкий круг вопросов. Родители смогут уточнить, какие доходы учитываются при назначении пособия, как правильно рассчитать среднедушевой доход, какие документы нужно приложить и в какие сроки подавать заявление на продление. Отдельное внимание специалисты уделят семейной выплате — по ней заявления принимаются до 30 сентября, и у семей ещё есть время обратиться за консультацией.





«Такие дни консультаций мы проводим регулярно, и каждый раз видим, что они востребованы. Многие вопросы, особенно связанные с доходами и документами, проще решить в живом разговоре со специалистом, чем самостоятельно разбираться в правилах. Мы приглашаем всех, у кого есть вопросы по выплатам, прийти 15 сентября в любую клиентскую службу — записываться заранее не нужно», — отметили в Отделении Социального фонда России по Республике Башкортостан.





Адреса и режим работы клиентских служб размещены на сайте Отделения СФР по Республике Башкортостан: https://sfr.gov.ru/branches/bashkortostan/

Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.