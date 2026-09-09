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Новости
9 Сентября , 03:01

В Башкирии объявлена беспилотная опасность

Объявлена беспилотная опасность на территории Республики Башкортостан.

Также в аэропорту Уфы введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Будьте бдительны.

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