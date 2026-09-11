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11 Сентября , 05:30

Жителей Башкирии приглашают поддержать лучших наставников в проекте «Знание»

В мессенджере MAX до 30 сентября 2026 года проходит открытое народное голосование в рамках проекта «Знание.Наставники». Его цель — выявить лучших наставников в номинациях «Народное признание — лучший наставник общего образования» и «Народное признание — лучший наставник СПО».

Жителей Башкирии приглашают поддержать лучших наставников в проекте «Знание»Жителей Башкирии приглашают поддержать лучших наставников в проекте «Знание»
Жителей Башкирии приглашают поддержать лучших наставников в проекте «Знание»

Проголосовать может каждый пользователь MAX: разрешается отдать один голос за одного участника. В голосовании участвуют около 3 000 наставников, успешно прошедших предыдущие отборочные этапы. От Башкортостана в проекте представлены 51 участник — они приехали из разных городов и сёл республики, включая Уфу, Стерлитамак, Благовещенск, Белорецк, Салават, Октябрьский, а также из небольших населённых пунктов по всей территории региона.

По результатам голосования выберут 20 победителей: по 10 лучших наставников в каждой из двух номинаций. Итоги подведут не позднее 9 октября 2026 года. Победители специальных номинаций получат электронные дипломы, подтверждающие общественное признание их работы. При этом результаты народного голосования будут учитываться отдельно от основной оценки участников проекта.

Проект «Знание.Наставники» — совместная инициатива Министерства просвещения РФ и Российского общества «Знание». Он реализуется с апреля по декабрь 2026 года и объединяет педагогов, наставников‑руководителей и советников директоров по воспитанию. Всего по итогам проекта денежное поощрение в размере 50 000 рублей получат 1 600 наставников, а 200 участников с самыми высокими результатами пройдут специальную обучающую программу для обмена лучшими практиками.

На отборочном этапе, завершившемся в конце августа, участники должны были предложить решение смоделированной педагогической ситуации, обосновать свои действия, а также представить собственную наставническую практику — рассказать о её целях, этапах, результатах и возможностях применения в других организациях.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул значимость проекта: «За каждой наставнической историей стоит человек, который в нужный момент оказался рядом, помог поверить в себя, найти направление и сделать первые шаги к развитию». По его словам, высокий интерес к проекту (на участие поступило свыше 15 000 заявок) подтверждает востребованность работы наставников. Народное голосование даёт возможность отметить специалистов, чей ежедневный труд вносит важный вклад в развитие молодёжи.

Голосование призвано учесть мнение самих наставляемых и широкой общественности, привлечь внимание к роли наставника в образовании и подчеркнуть ценность труда педагогов, помогающих раскрывать потенциал учеников. Поддержать своего кандидата можно по специальной ссылке.

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