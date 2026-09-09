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9 Сентября , 05:09

Башкортостан возглавил рейтинг по созданию кластеров «Профессионалитета»

Башкортостан стал абсолютным лидером среди регионов России по числу новых образовательно-производственных кластеров федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Башкортостан возглавил рейтинг по созданию кластеров «Профессионалитета»Башкортостан возглавил рейтинг по созданию кластеров «Профессионалитета»
Башкортостан возглавил рейтинг по созданию кластеров «Профессионалитета»
В 2027 году в республике откроются сразу 8 таких площадок, сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Всего по результатам конкурсного отбора национального проекта «Молодёжь и дети» в 42 субъектах страны создадут 95 новых кластеров. Республике удалось опередить другие экономически активные регионы. Башкортостан также вошёл в число регионов, которые удерживают первенство и попадают в список победителей федерального конкурса уже шестой раз подряд.

«В 2027 году благодаря проекту „Профессионалитет“ в 42 регионах России начнут работать 95 новых кластеров. Это позволит укрепить связь между образовательными организациями и предприятиями, усилить практико-ориентированность среднего профессионального образования по 19 отраслям», — отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что с 2022 года Башкортостан стал одним из первых регионов России, активно включившихся в федеральный проект «Профессионалитет». В 2022 году был создан первый центр на базе Уфимского машиностроительного колледжа. Затем развитие пошло по нарастающей: в 2023 году появилось 7 кластеров, в 2024- еще 6, в 2025 — 5. К концу 2026 года в республике будут функционировать 27 мощных кластеров. По результатам конкурсного отбора Министерства просвещения России республика подтвердила свой высокий статус. На 2027 год нам одобрили создание еще 8 кластеров среднего профессионального образования. В республику привлечен почти 700 млн руб. на модернизацию материально-технической базы колледжейВ итоге в 2027 году в Башкортостане будут работать 35 кластеров СПО в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».
 
Источник и фото: Министерство просвещения Республики Башкортостан.
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