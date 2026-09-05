В Стерлитамаке продолжают развивать общественные пространства

Одним из ключевых объектов стал парк имени Кирова — он существует с 1932 года и был разбит на месте бывшего Собора Казанской иконы Божией Матери. В память об утраченной святыне в прошлом году при поддержке меценатов возвели часовню: в её основание положили кирпичи из фундамента разрушенного храма.

В ходе благоустройства в парке привели в порядок пешеходные дорожки, создали зоны для отдыха и активного досуга, смонтировали светомузыкальный фонтан и систему уличного освещения. Кроме того, на территории оборудовали спортивные площадки — в том числе со скалодромом, теннисными столами и специальными тренажёрами для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Во время прогулки по парку руководитель республики поздравил с бракосочетанием молодожёнов — Георгия Герасимова, специалиста «Башкирской содовой компании», и Наталью Макарову, медсестру, — и пожелал паре счастья и благополучия.

Ещё одним благоустроенным объектом стала пешеходная зона на улице Комсомольской — она протянулась от парка имени Кирова до Русского драматического театра. Там заменили брусчатку, установили современное освещение и систему видеонаблюдения, а также провели работы по озеленению. В результате в историческом центре Стерлитамака сформировалось единое комфортное общественное пространство.

Также Радию Хабирову представили планы по развитию жилищного строительства и проект будущего физкультурно‑оздоровительного комплекса «Алга». Его строят в рамках проекта «Бизнес‑спринт (Я выбираю спорт)» госпрограммы «Спорт России». Площадь комплекса составит 9 тысяч квадратных метров. В нём разместятся плавательный бассейн, тренажёрный зал, теннисный корт, залы для единоборств, волейбола и мини‑футбола, а также оздоровительный блок.

Источник и фото: сайт Главы РБ