+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
9 Сентября , 13:10

Форум «Малая родина — сила России» и премия «Служение» станут ежегодными

Форум «Малая родина — сила России» и церемония награждения премией «Служение» будут проводиться ежегодно согласно указу Президента России Владимира Путина.

Форум «Малая родина — сила России» и премия «Служение» станут ежегоднымиФорум «Малая родина — сила России» и премия «Служение» станут ежегодными
Форум «Малая родина — сила России» и премия «Служение» станут ежегодными

 


Организацией форума и награждением премией занимается Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ.


В апреле 2026 года на форум приехало более семи тысяч участников, в том числе гости из других стран. В январе региональные мероприятия прошли в Башкортостане, в Уфе, собрав около пятисот человек со всей России.


Лауреатами премии «Служение» из нашей республики стали Валентина Урлапова и Полина Дудко из Уфы. Они получили награду в номинации «Великое наследие для будущих поколений» за проект «Недетские стихи Полины».


Все мероприятия проводят при поддержке Администрации Президента РФ.

 

 

Форум «Малая родина — сила России» и премия «Служение» станут ежегодными
Форум «Малая родина — сила России» и премия «Служение» станут ежегодными
Форум «Малая родина — сила России» и премия «Служение» станут ежегодными
Форум «Малая родина — сила России» и премия «Служение» станут ежегодными
Форум «Малая родина — сила России» и премия «Служение» станут ежегодными
Форум «Малая родина — сила России» и премия «Служение» станут ежегодными
Форум «Малая родина — сила России» и премия «Служение» станут ежегодными
Форум «Малая родина — сила России» и премия «Служение» станут ежегодными
Форум «Малая родина — сила России» и премия «Служение» станут ежегодными
Автор:
Читайте нас

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru