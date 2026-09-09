Форум «Малая родина — сила России» и премия «Служение» станут ежегодными



Организацией форума и награждением премией занимается Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ.



В апреле 2026 года на форум приехало более семи тысяч участников, в том числе гости из других стран. В январе региональные мероприятия прошли в Башкортостане, в Уфе, собрав около пятисот человек со всей России.



Лауреатами премии «Служение» из нашей республики стали Валентина Урлапова и Полина Дудко из Уфы. Они получили награду в номинации «Великое наследие для будущих поколений» за проект «Недетские стихи Полины».



Все мероприятия проводят при поддержке Администрации Президента РФ.