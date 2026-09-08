В Башкирии начался первый республиканский молодёжный форум «Тел мөхите»

За три дня ребята не только смогут углубить свои знания башкирского языка, но и использовать его как основной инструмент общения, творческой самореализации и командной работы. Участниками смены стали учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет, представляющие различные муниципалитеты Башкирии, сообщили в газете «Стерлибашевские родники».

Первый день форума выдался насыщенным событиями и мастер-классами. Ведущая новостной службы телеканала БСТ Гульнур Валеева провела для школьников практикум по ораторскому искусству: участники отрабатывали дикцию, учились управлять голосом и удерживать внимание аудитории. Психолог Назгуль Касимова, в свою очередь, посвятила занятие вопросам эффективного взаимодействия в коллективе и уверенной презентации собственных идей. Молодые люди разбирали психологические барьеры, мешающие свободному высказыванию, и выполняли упражнения на сплочение.

Торжественную церемонию открытия украсили выступления почетных гостей. Среди них — депутаты Государственной Думы РФ Эльвира Аиткулова и Зариф Байгускаров, глава администрации Стерлибашевского района Рустам Рахмангулов, представитель Агентства стратегических инициатив в РБ Альбина Касымханова и директор организации по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова. Обращаясь к юным участникам, они подчеркнули важность сохранения родной речи и пожелали продуктивной работы.

Эльвира Аиткулова отметила, что развитие национального языка возможно лишь при консолидации усилий семьи, общества и государства. Гульназ Юсупова акцентировала внимание на уникальности события: в республике подобный форум для школьников проводится впервые. «Здесь дети не просто изучают башкирский язык, а используют его для живого общения, творчества и выражения своих мыслей. Именно так создается настоящая языковая среда», — прокомментировала она.

Особенностью форума является его практическая направленность: в программу включены блоки по лидерству, блогингу, медиа и командной работе. Зариф Байгускаров напутствовал ребят словами о том, что форум дает уникальный шанс найти единомышленников и друзей на долгие годы.

Завершился первый день ярким вечерним концертом с участием популярных башкирских исполнителей BABY Ti, IRDAN, Газиза Ахметова и Ильнара Ганеева. Неформальная обстановка помогла участникам лучше узнать друг друга и поделиться впечатлениями от старта смены.

Добавим, что проект реализуется с использованием грантовой поддержки главы Республики Башкортостан.

Фото:из архива газеты «Стерлибашевские родники».