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9 Сентября , 09:32

В Уфе оценили развитие инфраструктуры образовательных и спортивных учреждений

Руководитель аппарата Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Илья Миронов в рамках проекта «Новая школа» посетил корпус № 2 уфимской школы № 88. 

В Уфе оценили развитие инфраструктуры образовательных и спортивных учрежденийВ Уфе оценили развитие инфраструктуры образовательных и спортивных учреждений
В Уфе оценили развитие инфраструктуры образовательных и спортивных учреждений

Учебное заведение, открытое 1 сентября 2026 года с участием президента России Владимира Путина и главы Башкортостана Радия Хабирова, сегодня принимает 1 758 учеников, включая 48 детей участников СВО.

Директор школы Ольга Ануфриева показала современную инфраструктуру: классы, столовую, актовый зал, медблок и спортплощадки. Особое внимание уделено профильному обучению с пятого класса. Школа сотрудничает с колледжами, вузами и Дворцом борьбы, предлагая программы в сфере IT, биоинженерии, кадетского дела и креативных индустрий.

«Первая учебная неделя прошла успешно. Для комфорта детей мы внедрили цветовую навигацию, а педагогический коллектив, включающий 29 молодых специалистов, обеспечен условиями для профессионального роста», — отметила Ольга Ануфриева.

Илья Миронов подчеркнул, что здесь уделяют внимание практическим навыкам: классы трудового обучения оснащены станками для токарного и слесарного дела.

Вторым пунктом визита стал Дворец борьбы — один из крупнейших спортивных объектов России, построенный к 450-летию Уфы. Заместитель директора комплекса Уллубий Кагиргаджиев провёл экскурсию, показав тренировочные залы, бассейны и многофункциональное ядро. В комплексе — арена на 3 400 мест, медцентр, гостиница и инфраструктура для международных соревнований.

Миронов высоко оценил качество объектов, отметив синергию школы и Дворца борьбы. Близость учреждений позволила создать спортивные классы, где с тренерами готовят будущих чемпионов.

Фото: Алия Ахмерова.

Источник: Молодёжная газета

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