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6 Сентября , 14:02

Участники форума «Геовызов» посвятили день радиометрии

В испытании от каждой команды участвовали по два человека: нужно было обнаружить аномалию на местности, провести замеры, выполнить камеральные расчёты и оформить отчёт со схемой.

Участники форума «Геовызов» посвятили день радиометрииУчастники форума «Геовызов» посвятили день радиометрии
Участники форума «Геовызов» посвятили день радиометрии

"Отрадно видеть, что наши студенты уверенно справляются и с полевой работой, и с камеральной обработкой — это зрелость, которой можно гордиться, — прокомментировал министр экологии РБ Нияз Фазылов. — Программа выдалась насыщенной, и каждый уже получил бесценный опыт. Отдельное спасибо ребятам — за энергию, смелость и искреннюю любовь к геологии. И огромная благодарность наставникам — за терпение, мудрость и поддержку, без которой такие победы невозможны.

Также для студентов провели мастер-класс по программе Sherpa — современной электронной геологической документации, с которой можно работать прямо на экране планшета или смартфона. Участники с интересом осваивали цифровые технологии. 

В понедельник, 7 сентября, заключительное соревнование — «Полевая стоянка». А затем экскурсии по Башкортостану и «Гонка героев».

Напомним, IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов» проходит в республике с 28 августа по 9 сентября. Он объединил 40 команд из 19 регионов России и 13 зарубежных стран.

Фото Андрея Старостина.

Источник: https://mgazeta.com

 

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