Участники «Геовызова» побывали на экскурсии в Гафурийском районе

В 2026 году в чемпионате приняли участие свыше 300 студентов — они приехали из 19 регионов России и 13 стран. По мнению экспертов, то, что «ГеоВызов» уже четвёртый раз проходит в Башкортостане, свидетельствует о возрастающем интересе к региону как к важной площадке для обучения и подготовки специалистов в области геологии.

Мероприятие согласуется с задачами национального проекта «Экологическое благополучие» и вносит вклад в развитие научного потенциала государства.

Источник: «Молодёжная газета»

Фото: Мария Суздальцова

