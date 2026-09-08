+22 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
8 Сентября , 05:00

Участники «Геовызова» побывали на экскурсии в Гафурийском районе

Гафурийский район ещё раз продемонстрировал значимость как крупного научно‑просветительского центра. В рамках IV Международного геологического чемпионата «ГеоВызов» участники посетили ключевые точки экскурсионного маршрута — геологические разрезы «Усолка» и «Дальний Тюлькас». Эти эталонные объекты входят в состав геопарка «Торатау», а в 2025 году получили международный статус «золотых гвоздей»: теперь они выступают в роли глобальных стратиграфических ориентиров, которыми пользуются учёные по всему миру.

Участники «Геовызова» побывали на экскурсии в Гафурийском районеУчастники «Геовызова» побывали на экскурсии в Гафурийском районе
Участники «Геовызова» побывали на экскурсии в Гафурийском районе

В 2026 году в чемпионате приняли участие свыше 300 студентов — они приехали из 19 регионов России и 13 стран. По мнению экспертов, то, что «ГеоВызов» уже четвёртый раз проходит в Башкортостане, свидетельствует о возрастающем интересе к региону как к важной площадке для обучения и подготовки специалистов в области геологии.

Мероприятие согласуется с задачами национального проекта «Экологическое благополучие» и вносит вклад в развитие научного потенциала государства.

Источник: «Молодёжная газета»

Фото: Мария Суздальцова

Участники «Геовызова» побывали на экскурсии в Гафурийском районе
Участники «Геовызова» побывали на экскурсии в Гафурийском районе
Участники «Геовызова» побывали на экскурсии в Гафурийском районе
Участники «Геовызова» побывали на экскурсии в Гафурийском районе
Участники «Геовызова» побывали на экскурсии в Гафурийском районе
Участники «Геовызова» побывали на экскурсии в Гафурийском районе
Участники «Геовызова» побывали на экскурсии в Гафурийском районе
Участники «Геовызова» побывали на экскурсии в Гафурийском районе
Участники «Геовызова» побывали на экскурсии в Гафурийском районе
Участники «Геовызова» побывали на экскурсии в Гафурийском районе
Участники «Геовызова» побывали на экскурсии в Гафурийском районе
Автор:
Читайте нас

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru