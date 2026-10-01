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Местные новости
1 Октября , 04:52

Наградили героев

Пожар – это не только бедствие. Это ещё и подвиг. Спасение людей от огня неразрывно связано с мужеством и самоотверженностью. Эту истину подтвердили наши горожане в страшный день 22 сентября, когда пожар охватил торговый центр «Солнечный». Семнадцать человек, в их числе ребёнок оказались запертыми в огненной стихии. До приезда пожарных их спасали случайные прохожие, оказавшиеся поблизости от этого бедствия.

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Наградили героевНаградили героев
Наградили героев

За проявленное мужество, решительность и самоотверженность при спасении людей от огненной стихии 15 человек были награждены благодарственными письмами от администрации города. Увы, не всех удалось спасти. Как известно, погибли четыре человека.

«Трагедия была бы гораздо масштабней, если бы не вы! – сказал Эмиль Владиславович, приветствуя этих мужественных людей. – Буквально вчера мы наградили водителя «Газели» Даниила Исаева. Самое невероятное, что в этом спасении принимала участие маленькая девочка, которой всего 7 лет. Это значит, что у нашего города – надёжное будущее».

Интервью с участниками будет опубликовано позже.  

Фаяз Юмагузин

Фото Сергея Крамскова

Наградили героев
Наградили героев
Наградили героев
Наградили героев
Наградили героев
Наградили героев
Наградили героев
Наградили героев
Наградили героев
Наградили героев
Наградили героев
Наградили героев
Наградили героев
Наградили героев
Наградили героев
Наградили героев
Наградили героев
Наградили героев
Наградили героев
Наградили героев
Наградили героев
Автор:Фаяз Юмагузин
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