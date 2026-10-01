Наградили героев

За проявленное мужество, решительность и самоотверженность при спасении людей от огненной стихии 15 человек были награждены благодарственными письмами от администрации города. Увы, не всех удалось спасти. Как известно, погибли четыре человека.

«Трагедия была бы гораздо масштабней, если бы не вы! – сказал Эмиль Владиславович, приветствуя этих мужественных людей. – Буквально вчера мы наградили водителя «Газели» Даниила Исаева. Самое невероятное, что в этом спасении принимала участие маленькая девочка, которой всего 7 лет. Это значит, что у нашего города – надёжное будущее».

Интервью с участниками будет опубликовано позже.

Фаяз Юмагузин

Фото Сергея Крамскова