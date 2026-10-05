Ревнивый стерлитамаковец проведет 4 года в колонии общего режима

По данным ведомства, Стерлитамакский городской суд признал местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошёл в сентябре прошлого года в квартире, где мужчина находился вместе с сожительницей и детьми.

Как пояснили в прокуратуре, причиной конфликта стала ревность. В ходе ссоры мужчина схватил нож, лежавший на кухне, и нанёс женщине не менее двух ударов — в брюшную область и правое бедро. Несмотря на тяжёлые травмы, потерпевшая смогла активно сопротивляться.

Обвиняемый признал свою вину. По решению суда он приговорён к четырём годам лишения свободы — отбывать наказание предстоит в исправительной колонии общего режима.

Источник и фото: ИА «Башинформ»