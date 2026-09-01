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1 Сентября , 04:55

В Башкортостане начался сезон производства сахара

В Башкортостане стартовал сезон переработки сахарной свёклы нового урожая. Пионером в приёме сырья стал Чишминский сахарный завод. По данным на 31 августа, предприятие заготовило порядка 30 тысяч тонн корнеплодов, из них уже переработано 11,7 тысячи тонн. В результате получено около 320 тонн сахара.

В Башкортостане начался сезон производства сахараВ Башкортостане начался сезон производства сахара
В Башкортостане начался сезон производства сахара

Сахарный песок из свёклы, а также гранулированный свекловичный жом — важные статьи экспорта Башкортостана. Так, в 2025 году за рубеж поставили 107,1 тысячи тонн сахара на общую сумму 66 миллионов долларов США. Основными направлениями поставок стали Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и другие государства. Наращивание экспорта продукции агропромышленного комплекса — одна из задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Компания «Раевсахар» планирует начать переработку примерно через неделю. Совместно с Чишминским заводом предприятия намерены в сезоне 2026–2027 годов принять и переработать около 2 миллионов тонн свёклы.

Уборка свёклы уже идёт в трёх из 14 свеклосеющих районов республики. Общая площадь посевов культуры в регионе достигает 40,3 тысячи гектаров.

Источник и фото: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан

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