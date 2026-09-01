В Башкортостане начался сезон производства сахара

Сахарный песок из свёклы, а также гранулированный свекловичный жом — важные статьи экспорта Башкортостана. Так, в 2025 году за рубеж поставили 107,1 тысячи тонн сахара на общую сумму 66 миллионов долларов США. Основными направлениями поставок стали Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и другие государства. Наращивание экспорта продукции агропромышленного комплекса — одна из задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Компания «Раевсахар» планирует начать переработку примерно через неделю. Совместно с Чишминским заводом предприятия намерены в сезоне 2026–2027 годов принять и переработать около 2 миллионов тонн свёклы.

Уборка свёклы уже идёт в трёх из 14 свеклосеющих районов республики. Общая площадь посевов культуры в регионе достигает 40,3 тысячи гектаров.

Источник и фото: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан