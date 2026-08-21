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21 Августа , 06:12

Жителей Башкортостана приглашают к участию в конкурсе «Берег добрых дел»

С 1 сентября жители Башкортостана могут подать заявку на участие в республиканском конкурсе «Берег добрых дел».

Жителей Башкортостана приглашают к участию в конкурсе «Берег добрых дел»Жителей Башкортостана приглашают к участию в конкурсе «Берег добрых дел»
Жителей Башкортостана приглашают к участию в конкурсе «Берег добрых дел»

 Мероприятие проходит в рамках всероссийской акции «Вода России» (нацпроект «Экологическое благополучие») и призвано привлечь внимание к сохранению водных ресурсов.

Участвовать могут как отдельные активисты, так и коллективы — школы, предприятия, общественные организации и инициативные группы. Конкурс разделён на две номинации. В индивидуальном зачёте нужно сфотографировать водоём и в посте во «ВКонтакте» объяснить, почему выбран именно он. В командном — провести уборку берега и подготовить отчёт: указать название водоёма, дату, протяжённость очищенной территории и объём собранного мусора. Десять команд-победителей получат сертификаты на экскурсию.

Также предусмотрено специальное задание «Необычная находка»: участникам предлагают рассказать о самом примечательном предмете, найденном во время уборки, и опубликовать пост с хештегами.

Заявки принимаются до 1 сентября на сайте: https://берегдобрыхдел.рф/konkurs/

В прошлом году акцию «Вода России» поддержали более 119 тысяч жителей республики. Совместными усилиями очищено 6,5 тысячи километров берегов и акваторий. Это живое доказательство того, что экология жителям Башкортостана небезразлична.

Источник: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан.

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