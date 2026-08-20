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Нацпроекты
20 Августа , 10:53

Водоснабжение Стерлитамака будет выстроено с учетом бережливых технологий

МУП «СтерлитамакВодоКанал» стало участником федерального проекта «Производительность труда», который входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

Водоснабжение Стерлитамака будет выстроено с учетом бережливых технологийВодоснабжение Стерлитамака будет выстроено с учетом бережливых технологий
Водоснабжение Стерлитамака будет выстроено с учетом бережливых технологий

Предприятие отвечает за водоснабжение города и подключение объектов к централизованным инженерным сетям. Участие в проекте позволит проанализировать рабочие процессы и найти пути их оптимизации.

Сейчас рабочая группа проводит диагностику текущего состояния дел. В фокусе внимания — аварийно‑ремонтное обслуживание систем водоснабжения. Эксперты Регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда Республики Башкортостан (РЦК РБ) Лиана Биктимирова и Ильдар Кулбахтин собирают данные, фиксируют проблемные места и потери — далее их проанализируют с применением инструментов бережливого производства. По итогам работы будут созданы карты идеального и целевого состояния процессов.

По словам первого заместителя Премьер‑министра Правительства Республики Башкортостан — министра экономического развития и инвестиционной политики Рустама Муратова, ключ к росту производительности — в глубоком понимании реальных рабочих процессов. Сначала важно детально изучить процесс, выявить потери, а уже потом подбирать решения, которые принесут ощутимый результат. Такой подход помогает не просто формально внедрять инструменты, а подстраивать их под задачи предприятия, делая работу сотрудников удобнее и эффективнее.

Источник и фото: Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Справочно:
Федеральный проект «Производительность труда» предоставляет участникам бесплатную экспертную поддержку, доступ к цифровым сервисам и льготным финансовым инструментам. Присоединиться к проекту можно, подав заявку на платформе производительность.рф или обратившись в РЦК РБ.

Водоснабжение Стерлитамака будет выстроено с учетом бережливых технологий
Водоснабжение Стерлитамака будет выстроено с учетом бережливых технологий
Водоснабжение Стерлитамака будет выстроено с учетом бережливых технологий
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