Водоснабжение Стерлитамака будет выстроено с учетом бережливых технологий

Предприятие отвечает за водоснабжение города и подключение объектов к централизованным инженерным сетям. Участие в проекте позволит проанализировать рабочие процессы и найти пути их оптимизации.

Сейчас рабочая группа проводит диагностику текущего состояния дел. В фокусе внимания — аварийно‑ремонтное обслуживание систем водоснабжения. Эксперты Регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда Республики Башкортостан (РЦК РБ) Лиана Биктимирова и Ильдар Кулбахтин собирают данные, фиксируют проблемные места и потери — далее их проанализируют с применением инструментов бережливого производства. По итогам работы будут созданы карты идеального и целевого состояния процессов.

По словам первого заместителя Премьер‑министра Правительства Республики Башкортостан — министра экономического развития и инвестиционной политики Рустама Муратова, ключ к росту производительности — в глубоком понимании реальных рабочих процессов. Сначала важно детально изучить процесс, выявить потери, а уже потом подбирать решения, которые принесут ощутимый результат. Такой подход помогает не просто формально внедрять инструменты, а подстраивать их под задачи предприятия, делая работу сотрудников удобнее и эффективнее.

Источник и фото: Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Справочно:

Федеральный проект «Производительность труда» предоставляет участникам бесплатную экспертную поддержку, доступ к цифровым сервисам и льготным финансовым инструментам. Присоединиться к проекту можно, подав заявку на платформе производительность.рф или обратившись в РЦК РБ.