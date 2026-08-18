В Стерлитамаке подросток угнал машину

В Стерлитамаке раскрыт угон ВАЗ‑2106: машину похитили ночью на улице Артёма. Сотрудники уголовного розыска совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних оперативно разыскали автомобиль — его поместили на штрафстоянку, рассказали в МВД по Республике Башкортостан.

Виновником оказался 14‑летний подросток, уже состоящий на учёте в отделе по делам несовершеннолетних из‑за мелкого хулиганства. Юноша признался в содеянном в отделе полиции. Сейчас он под подпиской о невыезде, в отношении него завели уголовное дело.

В полиции призвали водителей не оставлять ключи в замке зажигания, пользоваться противоугонными системами и парковаться на охраняемых площадках.

Источник и фото: ИА «Башинформ»