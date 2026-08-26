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26 Августа , 09:56

В Башкирии подвели итоги работы программы «Пушкинская карта»

В Правительстве Республики Башкортостан прошло заседание Межведомственного экспертного совета, посвящённое реализации программы «Пушкинская карта» в рамках национального проекта «Семья». Участники подвели итоги шестилетней работы и наметили планы на будущее.

В Башкирии подвели итоги работы программы «Пушкинская карта»В Башкирии подвели итоги работы программы «Пушкинская карта»
В Башкирии подвели итоги работы программы «Пушкинская карта»

В ходе заседания рассмотрели 8 заявок от организаций, которые хотят присоединиться к программе. Среди них — «Музей леса» при Уфимском лесхозе, районные дома культуры, центры развития национальных культур и творческие пространства.

За время действия «Пушкинской карты» в культурную экономику Башкортостана удалось привлечь 2,2 млрд рублей. Карту оформили 264 тысячи молодых людей, в программе задействовано 388 учреждений. По комплексной оценке реализации программы республика находится на 14‑м месте в стране. Наибольших успехов в привлечении средств в 2026 году добились Уфа, Стерлитамак, Салават, а также Туймазинский, Мелеузовский и Белебеевский районы.

Перед регионом стоят две взаимосвязанные задачи: расширить охват молодёжи и одновременно сделать афишу мероприятий более насыщенной — наполнить её содержательным и увлекательным контентом.

Также на заседании приняли в работу проект нового Положения о Межведомственном экспертном совете. Документ определяет порядок работы совета, а также закрепляет его функции и полномочия. Далее состав совета предстоит утвердить распоряжением Правительства Республики Башкортостан.

Исполняющий обязанности министра культуры Башкортостана Фанур Шайхисламов подчеркнул значимость программы: «„Пушкинская карта“ — это своеобразный мост между молодым поколением и богатым культурным наследием страны. Она позволяет говорить с молодёжью на языке эмоций, знаний и красоты, делая театр, музыку и историю по‑настоящему доступными. Мы продолжим работать над тем, чтобы программа становилась ещё эффективнее».

Источник и фото: Министерство культуры Республики Башкортостан

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