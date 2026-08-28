В Башкирии суд запретил нелегальный детский лагерь в жилом доме

Как сообщила объединённая пресс‑служба судов Республики Башкортостан, владелец дома вместе с супругой нелегально обеспечивали летний досуг шестерым несовершеннолетним детям (их возраст — от 10 до 14 лет).

Выяснилось, что данная организация не включена в официальный реестр учреждений детского отдыха Башкирии, а деятельность велась в жилом помещении — с нарушением его целевого назначения. Помимо этого, в доме обнаружили нарушения правил пожарной безопасности: они создавали реальную угрозу жизни и здоровью детей.

Ответчики полностью признали свою вину. На данный момент судебное решение ещё не вступило в законную силу.

Источник и фото: ИА «Башинформ»