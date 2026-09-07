В Башкирии запустили первого в России робота-доставщика компонентов крови

Глава ведомства пояснил, что раньше для выполнения каждой заявки требовалось привлекать отдельного сотрудника, а теперь благодаря роботу удаётся экономить кадровые ресурсы и существенно ускорить процесс. Айрат Рахматуллин расценивает внедрение устройства как наглядный пример цифровой трансформации системы здравоохранения.

По словам министра, республика ведёт работу по цифровизации отрасли уже свыше 10 лет. За это время в практику внедрили целый ряд цифровых решений: электронную медкарту, единую информационную систему, электронный рецепт, онлайн‑запись на приём, цифровые ФАПы и телемедицинские сервисы. Основной подход заключается в том, чтобы оптимизировать действующие процессы — сделать их удобнее и быстрее. При этом настоящая трансформация, как отметил министр, связана с появлением принципиально новых решений.

Айрат Рахматуллин также напомнил о других передовых технологиях, уже ставших частью медицинской практики в регионе: «Когда‑то казалось невероятным, что в медицине будет использоваться робот‑хирург, — а сегодня он уже интегрирован в работу. Аналогично быстро в нашу повседневную практику вошёл сервис ИИ‑анализа рентгенологических снимков. Башкирия — один из пионеров цифровизации в стране и сейчас в числе первых регионов переходит к полноценной цифровой трансформации».

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: скриншот видео минздрава РБ