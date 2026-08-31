В Уфе по поручению Р. Хабирова досрочно запустят движение по улице Пугачёва

Начало нового учебного года - дополнительная нагрузка на дороги. В минтрансе РБ сообщили, что для удобства жителей по поручению Главы Башкирии досрочно завершено строительство четырёх полос движения улицы Пугачёва.

Техническое открытие дороги состоится в 7:15. Движение будет организовано на всём протяжении участка - от улицы Геофизиков до транспортной развязки на пересечении с улицей Генерала Рыленко.

В дальнейшем здесь планируют построить дорогу-дублёр и благоустроить прилегающую территорию.

Источник: https://www.bashinform.ru

Фото: Валерий Шахов | башинформ