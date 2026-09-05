В Стерлитамаке начал работу креативный кластер «Культурный код»

Кластер станет площадкой для авторских музеев‑мастерских, локальных брендов, образовательных инициатив и культурных мероприятий. В его стенах планируют проводить экскурсии, мастер‑классы, ярмарки, лекции и концерты. В числе будущих объектов — сувенирная лавка, где будут представлены изделия местных мастеров. Отличительная черта кластера — формат «открытой мастерской»: гости смогут наблюдать не только за итоговым результатом, но и за самим процессом создания изделий.

В ходе визита Радий Хабиров осмотрел выставку‑ярмарку «Патрики‑маркет», где были представлены фермерские продукты и товары ремесленников, а также площадки первых резидентов кластера — гончарной мастерской «Чудо‑глина» и музея‑мастерской ремесленного шоколада. Сооснователь кондитерского бренда Марина Григорьева поделилась планами по наращиванию объёмов производства крафтового шоколада. Глава республики поручил подобрать для предпринимателей наиболее подходящие меры государственной поддержки, действующие в республике.

По словам главы администрации Стерлитамака Эмиля Шаймарданова, «Культурный код» призван стать одной из ключевых точек туристических маршрутов в исторической части города. Проект поможет раскрыть Стерлитамак не только как промышленный центр, но и как территорию с богатыми традициями ремесленничества, купеческой культуры и гастрономического наследия.

Источник и фото: сайт Главы РБ