В Башкирии рассказали о преимуществах поездки на шиханы Торатау и Юрактау

Рядом немало живописных мест. У подножия шиханов раскинулось озеро Тугарсалган — небольшое, но очень красивое: летом в нём приятно искупаться, чтобы освежиться. Стоит увидеть и каскадный водопад Кук‑Караук: весной его шум разносится далеко вокруг, а потоки воды эффектно сбегают по каменным уступам. Неподалёку расположена скала Калим‑Ускан с небольшой пещерой. Особого внимания заслуживает Гумеровское ущелье — заповедная территория в составе геопарка «Торатау»: оно тянется вдоль реки Зиган, правого притока Белой. Отличные панорамы ждут тех, кто поднимется на гору Бужа‑тау.

Поездка к шиханам — отличный повод познакомиться и со Стерлитамаком, вторым по величине городом республики. Когда‑то это был оживлённый купеческий город, а со временем он превратился в крупный промышленный центр. Атмосфера старого города дополняется множеством легенд — например, о Доходном доме купца Патрикеева, от которого, по преданию, тянется многокилометровый подземный ход к реке Ашкадар.

Для ночлега рекомендуем остановиться не в городе, а у подножия Торатау — на «Шиханской пасеке». Здесь сочетаются комфорт и близость к природе: в юртах есть все удобства, а из окон открывается великолепный вид на шихан. Проживая в юрте, можно проникнуться духом великой степи и узнать больше о кочевом быте. Ещё один необычный вариант — апидомик: спальное место здесь оборудовано над ульями. Гости никак не контактируют с пчёлами, но их тихое жужжание, аромат прополиса и запах натурального дерева создают особую атмосферу и помогают крепко выспаться.

«Шиханская пасека» этим летом приняла свыше трёх тысяч гостей из разных регионов России и из‑за рубежа. На территории комплекса найдётся занятие по душе: можно прокатиться на лошадях или квадроциклах, попариться в бане, отведать блюда, приготовленные на костре, и выпить чаю с мёдом и душистыми травами.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: Анастасия Лукьянова / соцсети