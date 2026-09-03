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Местные новости
3 Сентября , 03:32

Врачи ГКБ № 1 Стерлитамака спасли 67-летнего пациента с тяжёлым инсультом

В Городской клинической больнице № 1 Стерлитамака провели сложнейшую операцию пациенту с ишемическим инсультом. 

Врачи ГКБ № 1 Стерлитамака спасли 67-летнего пациента с тяжёлым инсультомВрачи ГКБ № 1 Стерлитамака спасли 67-летнего пациента с тяжёлым инсультом
Врачи ГКБ № 1 Стерлитамака спасли 67-летнего пациента с тяжёлым инсультом

67-летний мужчина поступил в так называемое «терапевтическое окно» — в первые часы после начала симптомов, что дало максимальные шансы на спасение.

Диагноз оказался критическим: тандемный тромбоз магистральной артерии головного мозга — кровоток был перекрыт сразу в двух жизненно важных точках. Бригада врачей в составе невролога, рентгенэндоваскулярного хирурга, сосудистого хирурга и анестезиолога-реаниматолога провела комбинированную операцию:   выполнили эндартертромбэктомию из внутренней сонной артерии, затем через сосуды, без больших разрезов, сделали эндоваскулярную аспирацию тромба из церебральной артерии.


"Это высший пилотаж современной ангио- и нейрохирургии, требующий идеального взаимодействия всей команды", - подчеркнул главврач ГКБ № 1 Ильшат Яппаров.

Операция прошла успешно. Пациент прошёл реабилитацию в больнице, восстановил речь и двигательные функции и выписан домой.

Ильшат Яппаров также отметил, что это уже четвёртое подобное вмешательство в этом году — и все завершились успешно. «Я горжусь командой профессионалов, которая работает в стенах нашей больницы. Мы доказываем каждый день: качественная медицина доступна здесь и сейчас», — подчеркнул он.

Источник и фото: страница ВК Ильшата Яппарова.

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Врачи ГКБ № 1 Стерлитамака спасли 67-летнего пациента с тяжёлым инсультом
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