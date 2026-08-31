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31 Августа , 11:31

В Башкирии запретят продажу алкоголя

1 сентября на территории республики будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции.

В Башкирии запретят продажу алкоголяВ Башкирии запретят продажу алкоголя
В Башкирии запретят продажу алкоголя

Как уточнили в региональном минторге, закон запрещает розничную торговлю. Ограничение не распространяется на предприятия общественного питания — кафе, рестораны и бары.

Нарушителям грозят крупные штрафы: для граждан — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Напомним, аналогичные ограничения действуют в День молодёжи, новогодние каникулы, дни последних звонков и сабантуев.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ».

Источник: ИА "Башинформ".

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