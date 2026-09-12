В Башкирии рассказали об условиях службы в батальоне имени Мусы Гареева

Соавтор инициативы по созданию батальона беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева Артур Юмагужин рассказал об условиях службы в новом подразделении. В интервью газете «Наши Киги» полковник в отставке, участник боевых действий и советник главы региона объяснил, кто может попасть в батальон, какие выплаты предусмотрены военнослужащим и какие особенности имеет специальный контракт.

Главное отличие такого контракта — срок службы. Он заключается только на один год. После его окончания военнослужащий увольняется. При этом снова поступить на службу можно, но повторно заключить именно специальный контракт уже нельзя. Кроме того, военнослужащего не могут перевести из именного батальона в другое подразделение.

Основной набор в батальон ведется среди мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Именно они могут служить операторами беспилотников. Добровольцы старше 45 лет могут попасть в тыловое подразделение, где занимаются техническими вопросами.

По словам Артура Юмагужина, возрастные ограничения связаны прежде всего со спецификой работы с беспилотниками.

«На сегодняшний день дроны – основное оружие. Как показывает практика, именно молодые ребята начали демонстрировать виртуозное управление БПЛА. Есть фишки, с помощью которых они увеличивают дальность и грузоподъемность. Молодые люди с техникой на ты. Они дают результат. Это асы», — пояснил он.

Вступить в батальон могут в том числе молодые люди, которые еще не проходили срочную службу, а также студенты. После возвращения домой их, как отметил Юмагужин, не будут призывать на срочную службу. За военнослужащими также сохраняются льготы, предусмотренные для участников СВО.

«Мы единственный субъект, где предоставляется 56 льгот, согласно указу главы республики. Все они сохраняются. То, как они работают, ощущают наши военнослужащие. Несмотря на то, что речь идет о спецконтракте, все льготы на них распространяются», — добавил Артур Юмагужин.

Попасть в именной батальон могут и жители других регионов России. Для этого необходимо приехать в Башкирию, пройти медицинскую комиссию и заключить контракт. Служба проходит на расстоянии 30–60 километров от линии боевого соприкосновения.

Предусмотрены и несколько видов выплат. После подписания контракта военнослужащий получает 60 тысяч рублей. В течение 10 дней — двух недель ему выплачивают еще 400 тысяч рублей. После пересечения границы предусмотрена выплата в размере 200 тысяч рублей.

Отдельно предусмотрены выплаты от Башкирии: 60 тысяч рублей ежемесячно, после трех месяцев службы — 200 тысяч рублей, еще через три месяца — дополнительные 200 тысяч рублей, а через полгода — последние 200 тысяч рублей.

За уничтожение техники, по словам Юмагужина, военнослужащие могут получить от 25 тысяч до одного миллиона рублей.

Заявления в батальон беспилотных систем имени Мусы Гареева принимают в Уфе по адресу: ул. Октябрьской Революции, 3.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8-908-358-00-00, 8-995-948-65-41. Звонки принимаются с 9:00 до 18:00.



Источник: www.gorobzor.ru

Фото: "Наши Киги"